Por: Testigo Directo

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Entre montañas de escombros, malos olores y cambuches improvisados, La Carrilera se ha convertido en uno de los puntos más críticos del centro de Bogotá.

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Durante décadas, este corredor de aproximadamente medio kilómetro, ubicado entre las localidades de Los Mártires y Puente Aranda, ha sido escenario de denuncias por inseguridad, disposición ilegal de residuos y consumo de estupefacientes.

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El equipo de Testigo Directo recorrió el lugar durante varios días, tanto de día como de noche. Desde el primer acercamiento recibió advertencias sobre los riesgos de ingresar sin acompañamiento policial.

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Habitantes del sector y líderes comunitarios describieron un territorio donde, según sus denuncias, se han presentado robos y otros hechos violentos, e incluso aseguraron que allí habrían sido ocultados cuerpos y armas. Sin embargo, estos últimos señalamientos no pudieron ser comprobados durante la investigación.

Como se ve La Carrilera hoy en Bogotá.

Lo que sí quedó en evidencia fue la acumulación de residuos y escombros.

Según las fuentes consultadas, volquetas sin placas, provenientes de Bogotá y municipios de la Sabana llegarían durante la noche para arrojar materiales en este corredor.

La disposición irregular de basuras, sumada a la presencia de roedores, habitantes de calle y consumidores, ha convertido el lugar en un foco de preocupación para las comunidades vecinas.

La comunidad denuncia Venta de Drogas

Pero La Carrilera no es solamente un botadero. Durante los recorridos, el equipo encontró indicios y testimonios que apuntan a la existencia de un punto de expendio de estupefacientes.

En uno de los ingresos, varias personas evitaron responder sobre la venta de drogas y señalaron otros sectores. Sin embargo, desde un punto diferente del corredor, una fuente identificó una esquina específica como lugar de venta. Posteriormente, durante otro recorrido, el equipo volvió a recibir señalamientos que apuntaban al mismo sitio.

La investigación también recogió testimonios sobre la posible instrumentalización de habitantes de calle para transportar residuos y cambiarlos por sustancias psicoactivas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en esta zona confluyen problemáticas asociadas al microtráfico que tendrían relación con otros puntos críticos de la ciudad, como Santa Fe, La Favorita y el Sanber.

También se mencionaron presuntas conexiones con estructuras delincuenciales como Los Boyacos y el Tren de Aragua, señalamientos que requieren confirmación de las autoridades.

La limpieza no ha logrado recuperar el sector: solo de 20 a 30 personas viven allí

En medio de esta realidad, entre 20 y 30 personas, según los cálculos recogidos durante el reportaje, utilizan La Carrilera como lugar de residencia y descanso.

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Algunos llevan años viviendo allí y aseguran que mantienen sus propias reglas de convivencia, negando que en el espacio se permitan los robos o la venta de drogas. Una situación que evidencia otra cara del problema: para quienes habitan el corredor, ese espacio también representa su hogar.

Aunque la Alcaldía y algunas fundaciones realizan jornadas de limpieza y atención, las intervenciones no han logrado una recuperación permanente.

La próxima construcción del Regiotram también plantea cambios para este corredor, pero la solución de fondo dependerá de una intervención sostenida frente a los botaderos ilegales, la inseguridad, el microtráfico y las condiciones de quienes viven allí.

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