Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

Yeraldine fue abusada y permaneció secuestrada durante más de 20 días por su pareja. Según su testimonio, la golpeaba con una pistola y la sometía a constantes agresiones. El relató lo hizo a Rafa Poveda en su podcast Más allá del Silencio.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: General (r) William Rincón habló de dudas en el asesinato de su hijo y señaló a generales que estarían involucrados)

Yeraldine junto a expareja sentimental.

Lee También

“Me golpeó tanto que quedé inconsciente”, relató al recordar el momento en que su novio le impidió salir. Cuando recuperó parcialmente el conocimiento, se encontraba en una cama y luego se dio cuenta de que él la había abusado mientras estaba inconsciente.

Lo que comenzó como un intento de poner fin a una relación se convirtió, en un periodo de violencia física, sexual y psicológica en el que temía que su pareja cumpliera las amenazas de matarla.

“Fueron 120 veces las que abusó de mí en un transcurso de 20 días”, afirmó.

Durante los días de cautiverio, el hombre la intimidaba con lo que llamaba el “beso frío”, una expresión que utilizaba para amenazarla con una pistola.

“El beso frío es la boca de la pistola con la boca mía o la boca de una persona y se le dice beso frío porque es el beso a la muerte”, explicó.

El 22 de mayo de 2022, Yeraldine encontró una oportunidad para escapar. Según narró, su pareja estaba cerca de la puerta, con parte del cuerpo hacia la calle y de espaldas a ella. En ese momento, decidió actuar. Lo empujó con fuerza y ambos cayeron hacia el exterior de la vivienda. Aseguró que se encontraba debilitada, descalza y con poca ropa. Sin embargo, logró levantarse y su agresor, según su relato, huyó del lugar.

(Lea también: “Ha sido muy duro”: padres de María Camila Potosí dieron duro relato del escabroso crimen)

En medio de la confusión, un hombre le facilitó un teléfono para que llamara a la Policía de Itagüí, Antioquia. Hoy el ex novio cumple una condena de 22 años de prisión por acceso carnal violento, secuestro simple y maltrato familiar agravado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.