Un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva en un centro carcelario de Gonzalo Villegas, de 66 años, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años.

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El caso se presentó en Tuluá, Valle del Cauca, y tiene como víctima a una niña de 7 años. Según la información entregada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de septiembre, durante un bingo organizado como parte de una actividad comunitaria.

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La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se habría producido la agresión y establecer la responsabilidad del procesado.

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De acuerdo con las indagaciones adelantadas por la Seccional Valle del Cauca, el hombre habría aprovechado la concentración de los asistentes en el juego para acercarse a la niña y presuntamente cometer los actos sexuales que le atribuye la Fiscalía.

Los elementos recopilados por los investigadores indican que la menor habría intentado alejarse del señalado y oponerse a su comportamiento. Sin embargo, según el reporte de las autoridades, el hombre habría insistido en su conducta.

La situación fue advertida por algunas personas que se encontraban en el lugar. Su intervención permitió interrumpir lo que presuntamente estaba ocurriendo y dar aviso a las autoridades.

Tras recibir el llamado de emergencia, uniformados de la Policía Nacional llegaron al establecimiento y capturaron al hombre, quien posteriormente quedó a disposición de la justicia.

Luego de la captura, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó el caso ante las autoridades judiciales y formuló imputación contra Villegas por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.

No obstante, después de evaluar los elementos presentados en la diligencia, el juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

La decisión implica que el hombre deberá permanecer privado de la libertad durante esta etapa del procedimiento, sin que ello signifique que haya sido condenado por los hechos investigados.

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Tras conocerse el caso, la Fiscalía reiteró la importancia de informar oportunamente a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.

La entidad también hizo un llamado a las comunidades para mantener la atención y protección de los menores, especialmente durante actividades en espacios públicos o reuniones comunitarias.

La investigación continuará para esclarecer lo ocurrido en Tuluá y determinar la responsabilidad penal del procesado.

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