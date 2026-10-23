El caso de una mujer embarazada cuyo cuerpo fue encontrado oculto en un carro de mercado, en el sur de Bogotá, tuvo un nuevo avance judicial. El hombre señalado como presunto responsable de su muerte fue capturado por investigadores de la Policía el pasado 10 de octubre, luego de que las autoridades emitieran una orden judicial en su contra.

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El hallazgo ocurrió el 15 de marzo, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la joven dentro de una bolsa y oculto en un carro de mercado, en un sendero peatonal del barrio El Tesorito, cerca del parque La Joya, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, la víctima tenía tres meses de embarazo y sostenía una relación sentimental con el hombre que ahora es investigado por su presunta participación en el crimen.

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Tras su captura, el señalado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el proceso judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Uno de los elementos relevantes de la investigación corresponde al análisis forense practicado al cuerpo de la mujer. Durante la audiencia de imputación de cargos se expusieron detalles sobre las lesiones que presentaba la víctima y el sufrimiento físico al que presuntamente habría sido sometida.

Según lo señalado en la diligencia, el médico forense identificó múltiples lesiones traumáticas y concluyó que estas habrían provocado dolor intenso. Además, el análisis habría establecido un diagnóstico de tortura, relacionado con actos de violencia física y restricciones corporales.

“El médico forense señaló que las lesiones encontradas en la mujer produjeron intenso dolor y sufrimiento. También estableció diagnóstico de tortura, pues fue sometida a actos de violencia física y actos de restricción corporal, reflejados en las múltiples lesiones traumáticas”, se escucha en un fragmento de la audiencia.

Estos hallazgos hacen parte del material que deberán evaluar las autoridades judiciales para determinar lo ocurrido y establecer la eventual responsabilidad del capturado.

El hombre fue detenido mediante una orden judicial y deberá responder por los delitos de feminicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, según la información entregada sobre el caso.

Adicionalmente, el reporte de las autoridades indica que el detenido registra tres antecedentes judiciales por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Este antecedente hace parte de la información reportada sobre el señalado, pero no constituye por sí mismo una prueba de responsabilidad en la muerte de la mujer embarazada.

El caso continúa en manos de la Fiscalía y de las autoridades judiciales, que deberán examinar las pruebas recopiladas durante la investigación y determinar si el hombre capturado es responsable de los hechos que se le atribuyen.

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La captura representa un avance en el esclarecimiento de un crimen que conmocionó a los habitantes de Ciudad Bolívar por las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la joven.

Mientras avanza el proceso, las circunstancias exactas de la muerte y la responsabilidad penal del señalado deberán establecerse en el marco de la investigación y el juicio correspondiente.

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