El incendio en un restaurante en el centro comercial Gran Estación sorprendió a más de una persona en Bogotá durante la mañana del jueves 22 de octubre de 2026, por lo que hubo respuesta por lo sucedido.

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Luego de que se divulgó que el negocio correspondiente en el establecimiento que vivió el episodio fue Mi Gran Parrilla Boyacense, también hubo un parte de calma para las personas en la ciudad.

De ahí, Gran Estación soltó un aviso por medio de su cuenta institucional de Instagram, donde tiene más de 34.700 seguidores, para enviar una voz de alivio para los visitantes.

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“La situación presentada esta mañana en uno de los restaurantes del segundo piso fue atendida oportunamente con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de Bogotá”, indicó en la primera parte del texto.

A pesar de que la alerta de incendio en Bogotá quedó bajo la lupa de cientos de personas que la vieron, entre transeúntes y conductores en la zona, hubo un parte de tranquilidad ante la opinión pública.

“No se reportaron personas heridas y el Centro Comercial continúa operando con normalidad. En Gran Estación mantenemos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de visitantes, locatarios y colaboradores”, remató en el mensaje.

El anuncio se presentó sobre la 1 p. m., apenas una hora después de que surgió la alarma que se divulgó con rapidez a través de las redes sociales con la preocupación por la humareda.

La estación de bomberos de Puente Aranda respondió con prontitud, en un momento de temor entre los presentes que quedó en evidencia por medio de registro audiovisual.

De hecho, los videos del incendio en Gran Estación fueron parte del relato de una situación que ahora queda en la mira de las autoridades correspondientes para conocer las causas de los sucedido y corregir lo que sea necesario.

Otro de los hechos alentadores, como lo remarcó el mencionado comunicado del centro comercial, es que no hubo heridos ni lastimados a pesar del susto que se vivió en el establecimiento.

¿Quién es el dueño de Mi Gran Parrilla Boyacense?

El afamado restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense pertenece a la familia García, una dinastía empresarial originaria del departamento de Boyacá.

La fundación de este próspero negocio gastronómico ocurrió en 1997 bajo el liderazgo visionario de la pareja conformada por Belisario García y Emelina de García.

La historia comercial inició en el barrio Prado Veraniego de Bogotá como un modesto establecimiento dedicado a la venta diaria de almuerzos ejecutivos.

Con el paso del tiempo, la sazón tradicional boyacense de doña Emelina impulsó la transformación del menú hacia cortes de carne especializados.

La consolidación del sello familiar permitió expandir la operación hacia importantes sectores capitalinos y reconocidos centros comerciales de la ciudad.

Actualmente, Fredy García, hijo de los fundadores, lidera la administración corporativa como gerente general de la destacada cadena restaurantera.

Bajo la dirección ejecutiva de la segunda generación familiar, la marca fortalece su presencia con la apertura de sofisticados formatos gastronómicos.

El modelo de gestión familiar preserva las recetas autóctonas y el servicio característico que catapultaron la recordación del negocio gastronómico nacional.

Cabe recordar que otra sede de Mi gran parrilla boyacense sufrió un incendio meses atrás del vivido en el centro comercial Gran Estación, hecho que no pasó desapercibido.

En la tarde del 20 de febrero de 2026 la sede del restaurante ubicada en la intersección de la carrera 30 con calle 71, en la localidad de Barrios Unidos, tuvo un hecho similar.

Los propietarios mantienen la dirección estratégica del conglomerado, posicionando la cocina cundiboyacense en la oferta culinaria de la capital colombiana.

La visión empresarial de los creadores transformó un pequeño local de barrio en una influyente compañía del sector de alimentos.

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