Videos del incendio registrado en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá, comenzaron a circular en redes sociales y dejaron ver una densa humareda que alertó a quienes se encontraban en el lugar. Las imágenes permitieron observar parte de la emergencia y rápidamente fueron replicadas por diferentes cuentas digitales.

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La contaminación del medio ambiente y la afectación de los usuarios que entrenamos en Bodytech por parte del CC GRAN ESTACIÓN – las autoridades pertinentes deberían intervenir pic.twitter.com/kpTPwiP8ZO — LANCELOT (@LANCELOTWGR) October 22, 2026

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En las grabaciones se aprecia el humo que salía de una zona del establecimiento comercial, donde queda ubicada la plazoleta de comidas, por lo que las llamas provendrían de un restaurante. La emergencia quedó registrada en cámaras, por lo que los videos se convirtieron en una de las principales evidencias de lo ocurrido en este concurrido centro comercial de la capital.

(Vea también: Susto en famoso centro comercial de Colombia: se incendió local y tuvieron que evacuar)

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, el fuego se habría originado en el ducto de uno de los locales. Ante la situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, provenientes de la estación de Puente Aranda, llegaron al lugar para atender la emergencia y controlar las llamas.

#Bogotá 🚨 | Reportan incendio en el centro comercial Gran Estación, ubicado en la calle 26 con carrera 60. 👉🏻 Según el reporte ciudadano, la emergencia se habría originado en una caldera. El Cuerpo Oficial de Bomberos ya se encuentra atendiendo la situación. En desarrollo… pic.twitter.com/1ULhGYFW1f — Periodismo Público (@periodispublico) October 22, 2026

Pese a la alerta que provocó el incendio y a las imágenes que se difundieron en plataformas digitales, no se reportaron personas heridas ni lesionadas. Los videos permitieron dimensionar la presencia del humo en el centro comercial, mientras los organismos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, ciudadano reportó un incendio en el Centro Comercial Gran Estación, ubicado en la Calle 26 con carrera 60, al parecer en una caldera. Asimismo confirman, que el cuerpo de Bomberos ya esta atendiendo la emergencia. pic.twitter.com/46KAZeKiIM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 22, 2026

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