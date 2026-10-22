Por: Portal Bogotá

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La recuperación del espacio público en Bogotá avanza con nuevas acciones sobre uno de sus corredores viales más emblemáticos: la calle 26, ubicada entre la carrera 3 y la avenida 68. De acuerdo con información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante la más reciente jornada de la iniciativa conocida como Operación Espacio Público, se liberaron 430 metros cuadrados de espacio anteriormente ocupados por estructuras improvisadas y residuos. La intervención permitió desmontar 31 estructuras no convencionales, recoger 26 metros cúbicos de residuos, incautar dos armas cortopunzantes, y recuperar una bicicleta. Además, 18 personas sin hogar recibieron información sobre la oferta distrital, buscando brindar alternativas distintas a permanecer en las zonas intervenidas.

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La calle 26, uno de los ejes viales principales de la ciudad, se ha consolidado como un escenario frecuente de estas intervenciones, enfocadas en asegurar que los espacios recuperados puedan mantenerse disponibles, limpios y seguros para el uso de la ciudadanía. Según Danilson Guevara, asesor de Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, el objetivo de Operación Espacio Público va más allá del retiro de residuos y estructuras: “nuestro propósito es mantener una presencia permanente en la calle 26 para que los espacios recuperados no vuelvan a ser ocupados de manera inadecuada. Para lograrlo necesitamos que la ciudadanía se apropie de estos lugares y nos ayude a cuidarlos”.

Esta estrategia se destaca por su carácter preventivo y por apelar al compromiso ciudadano como una vía para evitar que los lugares recuperados recaigan en el abandono o el uso indebido. La recuperación no se limita a una actividad puntual, sino que busca un cambio sostenible apoyándose en la colaboración de múltiples entidades y autoridades locales. En la jornada destacada participaron activamente las alcaldías locales de Santa Fe, Teusaquillo, Los Mártires, Engativá y Fontibón, responsabilizándose de diferentes tramos del corredor sobre la calle 26.

La acción conjunta incluyó el respaldo de la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Defensoría del Espacio Público y TransMilenio. Estas entidades, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá, buscan fortalecer la apropiación ciudadana y la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados, comprometiéndose a una presencia permanente en beneficio de quienes transitan y habitan la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Espacio Público y cuáles son sus resultados más importantes en la calle 26 de Bogotá?

La Operación Espacio Público es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá que busca recuperar y mantener el uso adecuado del espacio público, especialmente en corredores viales clave como la calle 26. Entre sus resultados recientes, se destacan el desmonte de 31 estructuras no convencionales, la recolección de 26 metros cúbicos de residuos y la recuperación de 430 metros cuadrados de espacio para la ciudadanía.

¿Qué entidades participan en la recuperación del espacio público en Bogotá y cuál es su rol?

En la recuperación del espacio público en Bogotá participan alcaldías locales, la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Defensoría del Espacio Público y TransMilenio. Cada entidad aporta su experiencia para garantizar limpieza, seguridad, acompañamiento social y vigilancia permanente en las áreas intervenidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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