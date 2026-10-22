Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, luego de que la Policía de Bogotá, por medio de la Seccional de Investigación Criminal, lograra un nuevo avance en la lucha contra las redes dedicadas a la venta y distribución ilegal de drogas en la capital. De acuerdo con información publicada por la propia Policía y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en X, este operativo se llevó a cabo gracias a una denuncia ciudadana y a la rápida reacción de los uniformados, quienes interceptaron una camioneta de estacas que era transportada por una grúa en el sur de la ciudad.

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Durante la inspección al vehículo, los agentes identificaron varios paquetes cuyo olor y aspecto permitieron establecer que contenían marihuana. Este cargamento, según las primeras investigaciones señaladas por las autoridades, provenía del departamento del Cauca, una región reconocida nacionalmente por su producción de estupefacientes, y tenía como destino el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy. Allí, las organizaciones criminales pretendían dosificar la sustancia y comercializarla en diferentes puntos de la ciudad.

En el marco del operativo, fue capturada una mujer, conductora de la camioneta, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según datos compartidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, la incautación de los más de 700 kilogramos de marihuana representa un golpe significativo a las finanzas de las estructuras criminales, ya que se les sustrae una renta que supera los 150 millones de pesos y se evita la distribución de cerca de 70 mil dosis en las calles de Bogotá.

Este hecho refuerza la importancia de la colaboración ciudadana en la detección y denuncia de actividades delictivas. Las autoridades recuerdan a la población la relevancia de comunicar cualquier evidencia o actividad sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, canal oficial para iniciar investigaciones o sanciones que contribuyan a la seguridad urbana. Así, el trabajo conjunto entre ciudadanía y fuerza pública sigue siendo un pilar clave para frenar el avance del crimen y permitir que la ciudad continúe caminando segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos kilogramos de marihuana incautó la Policía en el sur de Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, la incautación superó los 700 kilogramos de marihuana que estaban ocultos en una camioneta de estacas, los cuales iban a ser distribuidos en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy.

¿Por qué es clave la denuncia ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas en Bogotá?

La denuncia ciudadana permitió la oportuna reacción de los uniformados y fue fundamental para interceptar este cargamento ilícito, según lo indican tanto la Policía como la Secretaría Distrital de Seguridad. Las denuncias facilitan la actuación de las autoridades y son esenciales para avanzar en investigaciones, lograr capturas y reducir la presencia de drogas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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