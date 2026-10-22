Por: Portal Bogotá

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El III Festival de las Artes Sumapaceñas es un evento que destaca la riqueza y el valor de las tradiciones campesinas y el arte local en la ruralidad bogotana. De acuerdo con información difundida por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', esta edición del festival busca que la ciudadanía aprecie y reconozca las expresiones culturales propias del territorio, brindando espacios en los que el talento artístico y los saberes tradicionales sean protagonistas a través de diferentes disciplinas. Es una invitación para asistir y compartir con las comunidades, disfrutando de creaciones que reflejan historias, conocimientos y estilos de vida profundamente arraigados en la región.

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La programación diseñada para el festival incluye diversas experiencias centradas en el aprendizaje intergeneracional y el fortalecimiento de la identidad a través del arte. Entre las actividades principales se encuentran los talleres y concursos en técnicas artesanales como el tejido en mostacilla, caracterizado por el uso de pequeñas cuentas para formar patrones y figuras; tejido en crochet, que consiste en crear prendas y objetos con hilo y una aguja especial; y la elaboración en telar y en tercera dimensión, modalidades que requieren destrezas y creatividad. Las artes escénicas también ocupan un lugar importante, ya que hay categorías para el teatro general y el teatro infantil, lo que facilita la participación de públicos de distintas edades.

Las personas que deseen participar pueden hacerlo en distintas modalidades según su edad y experiencia, con categorías para mujeres sénior, hombres amateur y grupos infantiles y juveniles. Según los datos presentados por la Alcaldía Local de Sumapaz en su cuenta oficial en la red social X, en el área de tejido y artesanías, los premios para los primeros lugares oscilan entre $250.000 y $450.000, y para los segundos puestos entre $200.000 y $350.000, dependiendo de la categoría. En cuanto al teatro, los ganadores podrán recibir hasta $3.000.000 y $2.000.000, respectivamente, mientras que para el teatro infantil los reconocimientos serán de $2.800.000 y $1.800.000 para los primeros y segundos lugares.

Uno de los llamados especiales del festival es para personas interesadas en la categoría de dibujo. Niñas, niños, jóvenes y cualquier persona motivada a plasmar, desde el arte, su vínculo con la tradición campesina y el entorno de Sumapaz, pueden inscribirse y compartir su perspectiva artística. Todas las inscripciones y detalles están disponibles según indica la convocatoria publicada por la Alcaldía Local de Sumapaz.

El III Festival de las Artes Sumapaceñas representa un espacio vital para acercarse a las costumbres de la región, honrar los oficios tradicionales y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de las comunidades rurales de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías del III Festival de las Artes Sumapaceñas y qué premios otorgan?

Las categorías principales del festival incluyen tejido en mostacilla, tejido en crochet, trabajo en telar y en tercera dimensión, así como expresiones escénicas divididas en teatro general y teatro infantil. Además, existe la categoría de dibujo, que está abierta a diferentes edades. Los premios varían según la modalidad y la posición obtenida, con valores económicos entre $200.000 y $3.000.000 para quienes alcancen los primeros y segundos lugares, de acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía Local de Sumapaz.

¿Cómo puede inscribirse una persona en la categoría de dibujo del Festival de Artes Sumapaceñas?

Para participar en la categoría de dibujo, las personas interesadas deben consultar la convocatoria disponible en línea y completar el formulario de inscripción indicado por la Alcaldía Local de Sumapaz. Esta modalidad está dirigida a niñas, niños, jóvenes y demás personas que quieran expresar, a través del arte, su relación con la tradición campesina y el territorio, contribuyendo así a la preservación de la identidad cultural de Sumapaz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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