Un robo a un establecimiento comercial en el noroccidente de Bogotá terminó con dos hombres capturados y enviados a prisión. Los sospechosos habrían hecho un agujero en una de las paredes de un negocio para sustraer 33 llantas para motocicletas, cuyo valor se estima en aproximadamente 20 millones de pesos.

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Los hechos ocurrieron en el sector de La Campiña, en la localidad de Suba, donde los presuntos responsables habrían utilizado herramientas para abrirse paso hasta la mercancía y trasladarla a un vehículo estacionado cerca del establecimiento.

Según informó Noticias RCN, parte de los movimientos de los hombres quedó registrada en las cámaras de seguridad del comercio. Sin embargo, la intervención de una patrulla de la Policía terminó frustrando sus planes de escape.

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#Bogotá | Un hombre de 23 años rompió la fachada de un establecimiento comercial en La Campiña, localidad de Suba, para hurtar 33 llantas de motocicleta. Aunque intentaron huir, la @PoliciaBogota los capturó y recuperó la mercancía avaluada en $20 millones. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2026

La presencia de un vehículo llamó la atención de la Policía en Suba

Mientras los sospechosos sacaban las llantas del local, uniformados que adelantaban labores de vigilancia en el sector observaron un vehículo tipo Chana estacionado frente al establecimiento.

La situación despertó las sospechas de los policías, quienes se acercaron para verificar qué ocurría. En ese momento, según el reporte entregado por las autoridades, los hombres que se encontraban dentro del comercio abordaron el automotor e intentaron huir.

El comandante de la Policía de Suba, Julio Botero, explicó que los uniformados iniciaron una persecución que terminó varias cuadras después, cuando consiguieron interceptar el vehículo. Los dos ocupantes fueron capturados en flagrancia y quedaron señalados de participar en el hurto.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron la totalidad de las 33 llantas para motocicletas que habían sido retiradas del establecimiento. La mercancía fue avaluada en cerca de 20 millones de pesos.

Además, las autoridades inmovilizaron el vehículo en el que los sospechosos pretendían transportar los productos y encontraron varios elementos que, presuntamente, habrían sido empleados para ingresar al negocio. Entre estos se encontraban barras de acero y una cizalla, herramientas que habrían facilitado la apertura de la pared del establecimiento.

Tras verificar la información de los capturados, las autoridades establecieron que uno de ellos tenía anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado. Esta circunstancia forma parte de los antecedentes reportados y no constituye, por sí sola, una condena por hechos anteriores.

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Los detenidos tienen 23 y 50 años. Después de su captura, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por el presunto hurto cometido en el establecimiento comercial de Suba.

De acuerdo con la información suministrada, un juez ordenó su envío a prisión por el delito de hurto calificado y agravado. El operativo permitió recuperar las llantas y evitar que la mercancía fuera retirada del sector. Entretanto, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las actuaciones correspondientes.

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