Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el sur de Bogotá, señalados de intentar hurtar 11 rieles metálicos destinados a las obras de construcción del Metro de la capital. El material recuperado estaría avaluado en aproximadamente 50 millones de pesos.

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El procedimiento se llevó a cabo en un lote del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, luego de que la Central de Radio de la Policía Metropolitana recibiera información sobre movimientos sospechosos en el predio.

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De acuerdo con el reporte oficial, varias patrullas se desplazaron al lugar tras recibir una alerta sobre personas que estarían cargando pesadas estructuras metálicas en un vehículo de carga tipo tractomula.

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Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a los dos hombres con cascos y elementos de protección similares a los que utilizan los trabajadores de las obras de infraestructura.

Según explicó el teniente coronel Cristian Velásquez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, los sospechosos presuntamente pretendían hacerse pasar por personal encargado de labores de mantenimiento para evitar llamar la atención mientras trasladaban los rieles.

Sin embargo, durante el procedimiento, los policías solicitaron los documentos que acreditaran la autorización para manipular y transportar el material.

Al revisar la documentación presentada, los uniformados encontraron presuntas irregularidades y establecieron que los papeles carecerían de validez. Ante esta situación, procedieron a capturar a los dos hombres y recuperar las estructuras metálicas.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras el procedimiento, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por su presunta participación en el delito de hurto.

Durante la verificación de sus antecedentes judiciales, las autoridades encontraron que uno de los capturados tenía anotaciones por diferentes conductas, entre ellas hurto, estafa, receptación, porte ilegal de armas de fuego y daño en bien ajeno.

También registraba anotaciones por perturbación de la posesión sobre inmueble y obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones. Estas anotaciones corresponden a registros previos y no constituyen, por sí solas, una declaración de culpabilidad por esos hechos.

Policía reforzará los controles en las obras del Metro

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier movimiento sospechoso en los alrededores de los frentes de construcción del Metro y otros proyectos de infraestructura.

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La institución señaló que continuará desarrollando patrullajes y controles en puntos estratégicos para prevenir el hurto de materiales y proteger los bienes destinados a las obras públicas de la ciudad.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias del presunto intento de hurto y determinar las responsabilidades individuales de los capturados.

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