Al menos 90 personas del barrio Galán, en el occidente de Bogotá, aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa que superaría los 600 millones de pesos. Según denunciaron ante Noticias RCN, una estilista habría aprovechado la confianza que construyó con sus clientes para pedirles dinero con el argumento de que necesitaba pagar los tratamientos médicos de su hermana, quien supuestamente tenía cáncer.

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De acuerdo con los testimonios, la mujer solicitaba préstamos, organizaba cadenas de dinero y recibía sumas importantes de quienes creían que estaban ayudando a cubrir los gastos de quimioterapia y medicamentos. Una de las personas afectadas contó que la estilista recurría a esa historia para convencer a distintos vecinos de que le prestaran plata.

La situación salió a la luz cuando la mujer dejó de aparecer en el establecimiento. Los denunciantes aseguraron que, hasta el último día que atendió en la peluquería, continuó pidiendo dinero. Después, habría retirado sus pertenencias del local durante la noche y desaparecido sin responder a quienes le reclamaban la devolución de los recursos.

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Con el paso de los días, las víctimas descubrieron que, según sus averiguaciones, la hermana de la estilista no tenía cáncer y que los documentos médicos que supuestamente respaldaban la enfermedad serían falsos. Además de los préstamos, algunos afectados afirmaron haber entregado anticipos por tratamientos estéticos que finalmente no recibieron.

Los denunciantes creen que la mujer habría salido de Colombia con su familia y regresado a Venezuela, aunque su paradero no ha sido confirmado. Ante la situación, presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía y pidieron que las autoridades investiguen lo ocurrido, ubiquen a la señalada y determinen las responsabilidades correspondientes.

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