Un hombre señalado de agredir a su pareja sentimental fue capturado en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que la mujer acudiera a un CAI para denunciar lo ocurrido. Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, el señalado intentó escapar en un bicitaxi, pero la Policía activó un plan candado que permitió interceptarlo.

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El caso se conoció mediante una publicación de la Secretaría de Seguridad en la red social X, en la que se difundieron imágenes del procedimiento y de un arma de fuego de fabricación artesanal que, según las autoridades, fue encontrada durante la intervención.

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, los hechos ocurrieron en el barrio Florencia. La mujer llegó junto con su hija al CAI Quirigua para solicitar ayuda y denunciar las presuntas agresiones de su compañero sentimental.

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Así fue la captura del hombre señalado de agredir a su pareja

Según el relato divulgado por la Secretaría de Seguridad, después de la presunta agresión, el hombre intentó abandonar el lugar en un bicitaxi azul.

La denuncia de la víctima permitió activar un plan candado con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los uniformados interceptaron al señalado en el sector de la calle 80 y lograron capturarlo.

El procedimiento se produjo luego de que la mujer acudiera a las autoridades para informar sobre lo sucedido. La Secretaría destacó la importancia de denunciar oportunamente los hechos de violencia y recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la línea de emergencias 123.

Arma artesanal y munición fueron incautadas

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho. En el video difundido por la Secretaría de Seguridad se observa el arma incautada. La entidad explicó que, aunque es de fabricación artesanal, puede resultar letal.

El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Agredió a su pareja sentimental en Engativá e intentó huir en un bicitaxi, pero la rápida denuncia permitió su captura. Una mujer acudió a un CAI y @PoliciaBogota activó un Plan Candado que interceptó al presunto agresor en la calle 80. Al hombre se le incautó un arma artesanal y munición. Denunciar salva vidas, reporte de inmediato al 123. #DeFrenteContraElCrimen https://t.co/S02xF13OiJ — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 11, 2026

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