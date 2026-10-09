Los habitantes de más de 50 barrios del norte de Bogotá deberán esperar hasta la noche de este viernes 9 de octubre para recuperar el servicio de agua potable, según el cronograma establecido por las autoridades tras la rotura de una tubería matriz en la localidad de Usaquén.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Vendría golpe a empresas cerca de Bogotá que se quedarían sin agua: “Hay que cerrarles la llave”)

La emergencia se registró el jueves 8 de octubre, hacia las 7:30 p. m., en la carrera Séptima con calle 123A, cuando se desacopló una tubería de alta presión de 20 pulgadas. El incidente provocó una fuerte fuga de agua que afectó la movilidad del sector y obligó a suspender el suministro en una amplia zona del norte de la capital.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los equipos técnicos trabajaron durante la noche y la madrugada para controlar la fuga y reparar la infraestructura afectada.

Lee También

Aunque inicialmente se esperaba avanzar con las labores para recuperar el suministro durante la mañana, el cronograma actualizado de la EAAB señala que el servicio estaría restablecido en la noche de este viernes. La entidad advirtió que continuará informando sobre los avances de los trabajos por medio de sus canales oficiales.

¿Qué barrios están sin agua en Bogotá?

La suspensión del servicio comprende el área ubicada entre las calles 119 y 198, desde la carrera Séptima hasta la carrera Décima Este, en Usaquén. Entre los sectores afectados están Santa Ana Oriental, El Codito, Soratama, Buenavista, El Redil, Bosques de Medina, Bosques de Pinos, Barrancas Oriental, Tibabita 2, Horizontes y Delicias del Carmen.

Mientras avanzan las reparaciones, la EAAB dispuso carrotanques para atender a los usuarios, con prioridad para clínicas y lugares con alta concentración de personas. Los ciudadanos pueden solicitar este servicio a través de la Acualínea 116.

(Ver también: Peleas y protestas en Suba por falta de agua: se dieron hasta con el balde y hay bloqueos)

¿Qué pasó con la tubería de la carrera Séptima?

La fuga fue controlada durante la noche del jueves, pero la recuperación del servicio requiere completar las reparaciones de la tubería y las maniobras técnicas necesarias para normalizar el suministro.

Según el reporte divulgado por las entidades, los trabajos incluyen la instalación de los elementos que unen los tramos de la tubería, así como labores de soldadura y colocación de vigas de anclaje.

Las causas exactas de la avería continúan bajo investigación por parte de los expertos del Acueducto. Por su parte, el IDU indicó que el contratista deberá responder por los daños a terceros mediante las pólizas correspondientes.

Por ahora, la hora prevista para la recuperación del suministro es la noche de este viernes 9 de octubre, aunque el restablecimiento depende de la culminación de las labores y de la normalización de la red.

* Pulzo.com se escribe con Z