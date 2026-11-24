Se presentó una insólita situación en Bogotá, luego de que un grupo de personas atrapara y golpeara a un señalado ladrón que pillaron haciendo de las suyas en Transmilenio.

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Según información recopilada en redes sociales, el sujeto habría intentado atracar a una mujer dentro del sistema de transporte masivo. Al haber resistencia por parte de su víctima, el señalado delincuente la atacó con un arma blanca.

Esto desató la furia de varios testigos, que lo persiguieron y rodearon en una calle aledaña al lugar donde ocurrió todo, aunque no es exacto en qué parte de Bogotá ocurrió. Los ciudadanos lo retuvieron, lo dejaron sin una parte de su ropa y procedieron a golpearlo en reiteradas ocasiones.

En el video publicado por la cuenta de ‘X’ @PasaenBogota se mostró cómo varios hombres patearon en reiteradas ocasiones al presunto delincuente, mientras había un vigilante tratando de calmar, sin éxito, los ánimos.

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Momentos después llegó una patrulla de la Policía, cuyos uniformados intervinieron para que al hombre lo dejaran de golpear; finalmente, se lo llevaron custodiado.

(Haga clic aquí para ver el video)

Las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias detrás de este presunto atraco, así como la fecha y lugar exacto de lo ocurrido.

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