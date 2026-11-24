Por: El Espectador

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El hallazgo de tres mujeres sin vida al interior de un apartamento en el conjunto residencial Altos del Moral, ubicado en el barrio El Moral de Usaquén, al norte de Bogotá, mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades. El descubrimiento ocurrió el domingo 22 de noviembre, luego de que la administración del conjunto recibiera reportes de olores extraños provenientes de una de las viviendas. Estos llamados se venían presentando desde semanas atrás, pero fue gracias a una nueva alarma a las 4:00 p. m. de ese día que se tomó la decisión de contactar directamente al propietario para autorizar la intervención de la Policía y del Cuerpo de Bomberos.

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Al ingresar al inmueble, según informó la administración, las autoridades hallaron a tres mujeres que habrían sido madre e hijas, todas sin signos vitales. De acuerdo con datos suministrados por Semana, las víctimas fueron identificadas como María Victoria Cuellar De Scioville, una adulta mayor, y sus hijas Geraldine Scioville Cuellar y Lisette Scioville Cuellar. Ellas residían desde octubre en calidad de arrendatarias en el lugar, según explicaron representantes de la administración del conjunto a los medios de comunicación.

Hasta el momento, no se ha esclarecido la causa oficial del fallecimiento, debido a que los exámenes de Medicina Legal siguen en curso. Según la inspección inicial de criminalística, no se encontraron evidencias que apunten a un hecho violento en la escena, aunque algunos rumores dentro de la comunidad sugieren la posibilidad de un conflicto familiar que podría estar detrás de la tragedia. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, quienes mantienen bajo reserva la investigación judicial.

Ante la conmoción generada, la administración del conjunto solicitó a los residentes mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada hasta que finalicen los procedimientos oficiales. La concejala Rocío Dussán se pronunció en representación del Concejo de Bogotá mediante un llamado a la Fiscalía y a la Policía Metropolitana para que esclarezcan lo sucedido y, de comprobarse que hubo intervención criminal, se sancione a los responsables. El caso pone en evidencia la necesidad de respuestas frente a situaciones que afectan tanto a mujeres como a personas mayores en la capital, donde la violencia y el abandono persisten como problemas sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre la muerte de tres mujeres en Altos del Moral?

Hasta la fecha, las autoridades no han hecho pública ninguna hipótesis oficial sobre la causa de muerte de las tres mujeres halladas en Altos del Moral. Según la revista Semana y los reportes de criminalística, no se observaron indicios de violencia en la escena, aunque en la comunidad circulan versiones sobre un posible conflicto familiar. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada y los resultados oficiales de Medicina Legal aún están pendientes.

¿Quiénes eran las víctimas halladas en el apartamento de Usaquén?

Las víctimas fueron identificadas como María Victoria Cuellar De Scioville, quien era adulta mayor, y sus hijas Geraldine Scioville Cuellar y Lisette Scioville Cuellar, de acuerdo con información publicada por Semana. Estas tres mujeres residían en el apartamento como arrendatarias desde el mes de octubre, según lo comunicó la administración del conjunto residencial Altos del Moral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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