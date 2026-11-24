Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, diversos barrios de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca experimentan cortes de luz programados debido a labores de mantenimiento y mejora por parte de Enel Colombia, empresa encargada de la gestión de redes de energía. Según información recopilada por la Alcaldía de Bogotá, estas interrupciones buscan optimizar el servicio y garantizar un suministro más seguro y eficiente para los ciudadanos.

Sigue a PULZO en Discover

En Bogotá, los cortes afectan principalmente sectores en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Suba. En Barrios Unidos, los barrios José Joaquín Vargas y Parque Popular Salitre presentan suspensiones desde primeras horas de la mañana hasta la tarde; en Bosa, el barrio San Bernardino Potreritos experimenta un corte desde las 7:45 a. m. hasta la 1:45 p. m. En Rafael Uribe Uribe, el barrio San Luis enfrenta la suspensión hasta las 5:00 p. m. En Suba, gimnasios y barrios como Conejera, Estoril, Granada Norte y Tibabuyes también se encuentran entre los sectores afectados, con intervalos que van desde media mañana hasta última hora de la tarde.

De acuerdo con la misma fuente municipal, los trabajos de Enel Colombia no solo impactan a la capital, pues los municipios cundinamarqueses de Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota y Soacha reciben también cortes de energía durante varias horas de este día. En Zipaquirá, la suspensión se lleva a cabo entre la calle 6 y la calle 8, entre las 2:00 y las 5:00 p. m., mientras que en Cajicá, la vereda Chuntame tendrá la intervención desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Chía, Cota y Soacha presentan igualmente interrupciones en zonas específicas, abarcando prácticamente toda la jornada.

Enel Colombia divulgó recomendaciones para reducir riesgos y molestias ocasionadas por estos trabajos programados. Según la compañía, los ciudadanos deben desconectar sus electrodomésticos durante la suspensión, organizar las actividades de acuerdo con los horarios informados para minimizar contratiempos, y evitar abrir las neveras en repetidas ocasiones, con el fin de conservar los alimentos. Además, la empresa solicita permitir el ingreso del personal técnico autorizado a los conjuntos, edificios u oficinas en caso de ser necesario, recomendando verificar la identidad del personal ante cualquier duda, a través de la línea destinada para Bogotá y Cundinamarca. Todas estas acciones pretenden facilitar el desarrollo de las labores y proteger tanto los bienes como la seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y municipios de Bogotá y Cundinamarca tendrán cortes de luz este 25 de noviembre de 2026?

Durante este miércoles, sectores de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Suba en Bogotá, además de los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota y Soacha en Cundinamarca, experimentan suspensiones programadas en el servicio de energía por trabajos de Enel Colombia, que buscan mejorar la infraestructura eléctrica.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz programados?

Entre las recomendaciones más importantes para los usuarios se destacan desconectar electrodomésticos, organizar las actividades según los horarios de corte, evitar abrir reiteradamente los refrigeradores, y autorizar el ingreso del personal técnico validando previamente su identidad, todo esto para evitar daños y facilitar las labores de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z