Por: Portal Bogotá

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La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, responsable de la seguridad en Bogotá y Cundinamarca, vivió un importante cambio en su liderazgo con el nombramiento del coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda como nuevo comandante. Este relevo en una de las unidades clave para la defensa y protección civil se formalizó el 24 de noviembre de 2026, durante una ceremonia realizada en el Cantón Norte de la capital colombiana, según información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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El coronel Giraldo Castañeda asume el mando con una experiencia de más de 32 años en las filas militares. Su carrera se ha desarrollado en distintas instancias del Ejército Nacional, donde ha encabezado unidades como el Batallón de Infantería N.° 10 "Atanasio Girardot" y el Batallón de Policía Militar N.° 13 "General Tomás Cipriano de Mosquera". También lideró un grupo élite: la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR), además de ocupar el puesto de agregado militar en España y de jefe de Estado Mayor y segundo comandante dentro de la propia Décima Tercera Brigada. Próximamente, el coronel Giraldo ascenderá formalmente al grado de brigadier general, lo que resaltará aún más su relevancia institucional, de acuerdo con los datos revelados durante la ceremonia.

En cuanto a su formación, el nuevo comandante es profesional en Ciencias Militares, egresado de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Cuenta con maestrías en Seguridad y Defensa Nacional y en Estrategia y Geopolítica, lo que le da herramientas académicas y prácticas para asumir el desafío de dirigir una brigada que vela por la estabilidad y el orden público en el centro del país. Su hoja de vida se destaca por más de treinta reconocimientos, incluyendo la Medalla José María Córdova, la Medalla Antonio Nariño, la Medalla Servicios Distinguidos en tres ocasiones y la Medalla de la Fuerza Multinacional de Observadores en el Sinaí, evidenciando una trayectoria marcada por el servicio y la disciplina.

Durante esta transmisión de mando también se mencionó el recorrido profesional del brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, quien entregó el mando de la Décima Tercera Brigada para asumir ahora la jefatura de la Octava División del Ejército Nacional en Yopal, Casanare. Este cambio refuerza el compromiso del Ejército Nacional con la continuidad en la seguridad y el acatamiento de su misión constitucional, siempre bajo la lupa de la opinión pública y las exigencias institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda y cuál será su rol en la Décima Tercera Brigada?

El coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda es un oficial con más de 32 años de experiencia en el Ejército Nacional de Colombia. Su trayectoria incluye el mando de diversas unidades militares y el cumplimiento de misiones a nivel nacional e internacional. Como comandante de la Décima Tercera Brigada, será responsable de asegurar la protección de la población y los intereses estratégicos en Bogotá y Cundinamarca.

¿Qué significa AFEUR en el contexto del Ejército Nacional de Colombia?

AFEUR corresponde a la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, una unidad élite dentro del Ejército Nacional encargada de responder a situaciones de terrorismo y amenazas urbanas. Esta agrupación se caracteriza por su alto nivel de entrenamiento y su papel fundamental en la prevención y contención de acciones terroristas en las ciudades principales.

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