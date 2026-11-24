Por: Portal Bogotá

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En medio de la reciente alerta por la calidad del aire declarada en el suroccidente de Bogotá, es crucial que la ciudadanía tenga presente las señales de alerta y actúe de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades. Según la información divulgada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y la Secretaría Distrital de Salud, prestar atención a cambios en el estado de salud puede marcar la diferencia en el bienestar propio y de los ciudadanos.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, existen síntomas específicos que requieren consulta médica inmediata, como fiebre de difícil manejo, dificultad para respirar, dolor en el pecho y alteraciones en el estado de conciencia. Estos indicadores, resaltados tanto en publicaciones como en mensajes divulgados a través de la red social X, demandan atención prioritaria ante el escenario de aire contaminado.

Las recomendaciones de la autoridad sanitaria enfatizan la importancia de evitar la actividad física intensa o prolongada al aire libre en estos momentos críticos. Asimismo, instan a la población a mantenerse alejada de zonas con presencia de humo, polvo o alto tráfico vehicular, ya que dichos factores incrementan la exposición a agentes contaminantes del aire.

Para estar mejor informados sobre la situación ambiental, la ciudadanía cuenta con el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), herramienta en línea desarrollada por la Secretaría Distrital de Ambiente. El acceso a esta plataforma —disponible en iboca.ambientebogota.gov.co— permite consultar el estado actual del aire y adoptar medidas preventivas basadas en información puntual y oficial.

El artículo resalta, además, la importancia de acciones sanitarias responsables relacionadas con el consumo de medicamentos antimicrobianos. Según la Secretaría Distrital de Salud, estos fármacos deben ser usados solo bajo prescripción médica, evitando su compra y consumo sin indicación profesional. No se deben guardar ni compartir medicamentos sobrantes y, en caso de tenerlos, lo adecuado es llevarlos a un punto azul de recolección. Igualmente, se recomienda cumplir completamente el tratamiento indicado por el profesional de la salud y mantener actualizados los esquemas de vacunación familiares para reducir la aparición de enfermedades infecciosas.

El llamado es a estar atentos a cualquier síntoma, consultar a tiempo los servicios de salud y adoptar conductas responsables que no solo protejan su bienestar individual, sino también el de la comunidad en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para proteger la salud ante la alerta por calidad del aire en Bogotá?

Las principales recomendaciones incluyen evitar actividades físicas intensas al aire libre, mantenerse alejado de zonas con humo, polvo o alto tráfico, y consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) para informarse sobre el estado del ambiente. Además, es fundamental prestar atención a síntomas como fiebre de difícil manejo, dificultad respiratoria, dolor en el pecho o alteración del estado de conciencia, acudiendo de inmediato a los servicios de salud si se presentan.

¿Qué es el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) y cómo se consulta?

El Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) es una herramienta digital administrada por la Secretaría Distrital de Ambiente que permite conocer el estado de la calidad del aire en Bogotá. Para consultarlo, basta con ingresar a iboca.ambientebogota.gov.co, donde usted podrá informarse sobre las condiciones ambientales y tomar decisiones informadas para cuidar su salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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