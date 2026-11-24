Por: El Espectador

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Bogotá vuelve a convertirse en el epicentro de la salsa con la edición número 27 de Salsa al Parque, uno de los festivales más emblemáticos de la ciudad. El evento se celebrará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el parque Simón Bolívar y tendrá entrada gratuita, como destaca El Espectador. Esta edición reúne a 15 artistas y agrupaciones provenientes de distintos lugares, entre los que se cuentan cinco internacionales, cinco nacionales y cinco distritales, para ofrecer una programación diversa y representativa de este género musical.

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Según la información proporcionada por El Espectador, Salsa al Parque nació en 1997 con la intención de visibilizar a músicos y agrupaciones que exploraban la salsa en Bogotá. Con el paso de los años, el festival no solo ha impulsado proyectos locales sino que también se ha consolidado como un espacio para el encuentro entre generaciones y propuestas provenientes de América Latina y el Caribe. En esta edición, la apuesta es fortalecer estos lazos mediante la presencia de reconocidos exponentes internacionales, nacionales y distritales.

Entre las figuras internacionales invitadas, aparecen nombres de gran trayectoria como Alfredo de la Fé, violinista cubano conocido por fusionar su instrumento con la salsa y haber trabajado con leyendas del género como Celia Cruz y Cheo Feliciano. También destaca la participación de Herman Olivera, quien integró durante más de veinte años la agrupación liderada por Eddie Palmieri; la orquesta venezolana Los Satélites, fundada en 1966; la reconocida Orquesta Aragón de Cuba, con más de 80 años; y el panameño Roberto Blades. Esta nómina internacional asegura presentaciones cargadas de historia y talento.

En el plano nacional, la programación incluye artistas de diferentes regiones. De Medellín llegan David Zahan, con su homenaje a Frankie Ruiz, y La Eterna, agrupación de salsa brava con toques variados. Bogotá estará representada por La-33, conocida por piezas como "La Pantera Mambo" y "Soledad", mientras que Cali aporta a Manyoma Brothers y a Willy García, recordado por su paso por el Grupo Niche y su carrera en solitario.

La cuota distrital la componen El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, proyectos que exploran las distintas vertientes de la salsa, desde lo tradicional hasta fusiones con sonidos urbanos. La programación detallada distribuye las presentaciones entre los dos días, permitiendo que todos los asistentes disfruten de las propuestas más destacadas del género en la actualidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas internacionales estarán en Salsa al Parque 2023 y por qué son relevantes?

De acuerdo con los datos de El Espectador, entre los artistas internacionales figuran Alfredo de la Fé, Herman Olivera, Los Satélites, Orquesta Aragón y Roberto Blades. Cada uno representa una tradición y un aporte único al género, lo que hace de esta edición un espacio de encuentro entre la historia de la salsa y sus expresiones actuales.

¿Cuál es la programación de Salsa al Parque en el parque Simón Bolívar y qué propuestas distritales se presentan?

El festival se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, iniciando desde las 2:00 p.m. el primer día y desde el mediodía el segundo. Entre las agrupaciones distritales seleccionadas están El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, quienes muestran la diversidad y actualidad de la salsa hecha en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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