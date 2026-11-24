Por: Portal Bogotá

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El proyecto "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" se ha consolidado como una de las principales apuestas de la capital para fortalecer la convivencia en torno al fútbol. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno, avanza en la construcción de una Política Pública de Convivencia en el Fútbol para la Promoción del Barrismo Social. Según la misma Secretaría, el proceso ya suma más de 3.000 participaciones recogidas mediante encuentros presenciales, sondeos ciudadanos y espacios de diálogo con organizaciones futboleras y distintas entidades.

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De acuerdo con la información oficial, hasta el 10 de noviembre de 2026, la estrategia de participación ha desarrollado 37 sesiones presenciales con 621 asistentes y tres mesas técnicas con entidades distritales. Además, integra los resultados de dos sondeos clave: un ejercicio dirigido específicamente a organizaciones futboleras, que involucró a 1.251 integrantes, y un sondeo abierto a toda la ciudadanía a través de la plataforma Chatico, con 1.125 respuestas. La cifra total supera los 3.000 aportes, reflejando el interés de la población por incidir en una política pública que reconozca las diversas formas de vivir el fútbol en Bogotá.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, manifestó que "esta política pública la estamos construyendo con las voces de quienes viven el fútbol desde los barrios", destacando que la iniciativa permite reconocer el barrismo social como una auténtica expresión de liderazgo y transformación, capaz de traducirse en acciones concretas para abrir oportunidades y fomentar la convivencia.

La estrategia está diseñada para recoger experiencias, opiniones y propuestas de sectores variados. Entre los participantes sobresalen integrantes de barras populares y tradicionales, actores comunitarios de localidades con alta actividad futbolera, representantes de mesas locales de barras futboleras, mujeres barristas, personas con discapacidad vinculadas al fútbol e integrantes de la denominada Bancada de Barrismo Social. Esta pluralidad de voces evidencia que el fútbol no se limita a la cancha ni a las tribunas, sino que forma parte fundamental de las identidades sociales y dinámicas urbanas de Bogotá.

Uno de los objetivos centrales de esta política es reconocer y fortalecer el barrismo social, entendido como organización juvenil y liderazgo comunitario. A través de las barras y colectividades futboleras, ya se están impulsando iniciativas sociales, culturales y educativas que transforman la manera de vivir la pasión futbolística y aportan al bienestar local.

El proceso de participación sigue abierto. Entre las próximas actividades se contemplan jornadas en escenarios locales, diálogos con instancias locales y encuentros con actores privados. El sondeo por Chatico sigue disponible para todos quienes deseen aportar. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, con estos insumos se conformará un diagnóstico que permitirá formular una política pública de largo plazo, basada en las verdaderas necesidades y realidades de quienes viven el fútbol en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el barrismo social y por qué es importante en Bogotá?

El barrismo social se refiere a la organización y participación de barras futboleras con fines comunitarios, líderes juveniles y procesos de transformación sociocultural. En Bogotá, es importante porque impulsa iniciativas que trascienden lo deportivo, promoviendo la convivencia, el liderazgo comunitario y la integración social, como destaca la Secretaría Distrital de Gobierno en su proceso de construcción de la política pública.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la construcción de la política pública de convivencia futbolera en Bogotá?

Cualquier ciudadano interesado puede participar respondiendo el sondeo abierto en la plataforma Chatico, el cual sigue disponible para recoger opiniones y experiencias sobre la convivencia en el fútbol. Además, se continuarán realizando jornadas y encuentros en distintos escenarios locales para incorporar las voces de todos los sectores vinculados a la pasión futbolera en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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