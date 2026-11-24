Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La supuesta carta que circula y que estaría relacionada con la toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena encendió aún más las alertas sobre el riesgo en el que estarían varias personas retenidas. De acuerdo con la información compartida este martes 24 de noviembre, cuando las autoridades avanzaban en un operativo para intentar controlar la crisis, el documento contenía varias exigencias de los hombres armados. Se detallan peticiones como $7.000 millones de pesos, divididos en billetes de alta denominación—$5.000 millones en billetes de $100.000 y $2.000 millones en billetes de $50.000—además de dos camionetas polarizadas. Según el manuscrito, este dinero debía ser empacado en bolsas negras y entregado en la entrada del almacén, supuestamente como condición para liberar a los rehenes y que los secuestradores pudieran escapar en dirección a Barranquilla.

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El contenido de la carta, citado por medios como El Universal, también incluye amenazas directas: los presuntos delincuentes comunican que tienen explosivos instalados en las puertas y aseguran que hay hombres vigilando todos los accesos, planteando así un escenario de fuerte tensión y peligro. Una de las frases que más llama la atención del mensaje atribuido a los secuestradores sería “De ustedes depende si salimos rápido o que nos demoremos”, lo que indica presión para acelerar cualquier tipo de negociación bajo el riesgo de posibles heridos si las condiciones no se cumplen.

En el documento se sugiere también que el número de personas dentro del almacén asciende a unas 170, aunque esa cifra no coincide con los reportes iniciales sobre la cantidad de rehenes, lo que suma incertidumbre y confusión al panorama. A la par, en las imágenes difundidas se observa a varias personas con las manos atadas frente a los ventanales del establecimiento, evidencia clara del nivel de angustia que viven quienes permanecen al interior del lugar.

Un factor determinante en la veracidad de estas exigencias ha sido el pronunciamiento de la Policía, que desmintió oficialmente que los perpetradores estén solicitando el monto de $7.000 millones, los vehículos y una ruta de escape hacia Barranquilla, como menciona la supuesta carta. Así lo reportó El Universal, señalando que la autenticidad del manuscrito y el panorama que expone aún no están confirmados, lo que implica que la situación debe manejarse con cautela. Mientras se resuelve la emergencia, el temor por la seguridad de los rehenes sigue presente en la opinión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las exigencias de los secuestradores en el Éxito de Cartagena?

Las supuestas exigencias de los secuestradores del Éxito de Cartagena incluyen $7.000 millones en efectivo y dos camionetas polarizadas para escapar hacia Barranquilla, según una carta que circuló durante el operativo de la Policía. Sin embargo, la misma Policía desmintió oficialmente estas demandas y, de acuerdo con El Universal, la autenticidad de dicho documento aún no está confirmada.

¿Cuántas personas estarían retenidas y qué sabemos de su situación?

El supuesto manuscrito habla de aproximadamente 170 personas retenidas en el almacén Éxito de Cartagena, pero los reportes iniciales presentan números distintos. Imágenes difundidas muestran a varias personas atadas de manos cerca de los ventanales, evidenciando la tensión y el grave riesgo en el que se encuentran los rehenes en medio de la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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