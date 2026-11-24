Por: Blu Radio

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Como Haider Estiven Pérez Garzón fue identificado el presunto integrante de la banda ‘Los Costeños’que, en las últimas horas, fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla como uno de los presuntos responsables de los atentados contra varias sedes de las Supertiendas Olímpica, al parecer perpetrados junto con un adolescente que también quedó en poder de las autoridades competentes.

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El resultado operacional se logró en la calle 30 con carrera 30, inmediaciones al barrio San Roque, cuando los mencionados habrían disparado contra otro almacén desde una motocicleta, con la que intentaron darse a la huida. No obstante, fueron interceptados por uniformados que estaban cerca al lugar de los hechos.

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Durante el procedimiento fue incautado un revólver calibre 38, con cinco cartuchos percutidos, y se inmovilizó la motocicleta. La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sostuvo que ambos estarían relacionados con los tres ataques anteriores hacia estos establecimientos, en los que tres trabajadores perdieron la vida.

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“Mediante el análisis técnico de cámaras de seguridad, rastreos celulares y fuentes humanas, logramos identificar las características morfológicas de los presuntos responsables, la motocicleta utilizada, prendas de vestir y otros patrones de actuación criminal. Asimismo, se realizó un mapeo de la georreferenciación de los hechos registrados en los barrios Rebolo, Las Nieves y San Roque, lo que permitió establecer posibles conexiones entre los casos y avanzar en la identificación de los implicados”, declaró la general.

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El pasado 9 de noviembre se confirmó el fallecimiento de la cajera Gellis Julieth Rambao, tras ser baleada en una de las sedes del barrio Rebolo. Luego, el 18 de noviembre fueron asesinados dentro de una Olímpica en el barrio Las Nieves, el vigilante del supermercado Nilson Padilla Peinado y la comerciante Gisela Patricia Rosales Oyola.

De acuerdo con información de inteligencia, los implicados estarían recibiendo instrucciones de personas señaladas de coordinar ataques contra establecimientos de esta cadena comercial. Eso implicaría la ubicación de los establecimientos, las rutas de llegada y salida, así como el pago de dinero por la ejecución de los ataques.

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