Un nuevo hecho de violencia sacudió a Villavicencio, Meta. Alejandra Ramírez Garzón murió el jueves 12 de noviembre de 2026, luego de ser víctima de un ataque armado mientras se encontraba en un despacho parroquial de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada por Alerta Llano Noticias, la mujer hacía algunas diligencias en el lugar cuando un hombre, que llevaba casco negro y chaqueta oscura, ingresó y disparó en repetidas ocasiones contra ella. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

(Lea también: Colombiana fue asesinada en Estados Unidos: su expareja es el principal sospechoso y está prófugo)

Después de cometer el ataque, el sujeto escapó en una motocicleta que, según los primeros reportes, lo esperaba cerca del sitio.

Lee También

Durante el episodio otra mujer resultó herida. Entre tanto, Alejandra fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo, su estado de salud era delicado y falleció horas más tarde en el Hospital Departamental.

Alejandra Ramírez era pareja de un concejal de Villavicencio

La muerte de Ramírez también causó reacciones en el ámbito político del Meta, pues, según informó Alerta Llano Noticias, la mujer era pareja sentimental del concejal de Villavicencio Armando Baquero. También era creadora de contenido y modelo.

Uno de los pronunciamientos fue el del diputado ambientalista David Fernando Barbosa, quien expresó su rechazo al crimen y envió un mensaje de solidaridad al cabildante a través de su cuenta de X.

“Rechazamos de manera categórica el acto violento que hoy le arrebató la vida a Alejandra Ramírez Garzón en la ciudad de Villavicencio. El respeto a la vida es fundamental. Enviamos un abrazo fraterno y toda nuestra solidaridad al concejal @ArmandoJBaquero”, escribió.

Baquero respondió al mensaje y agradeció el respaldo recibido: “Gracias por la solidaridad apreciado diputado”.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los motivos del ataque, identificar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

(Lea también: Masacre en San Cristóbal (Bogotá): tres personas fueron asesinadas tras ataque con arma de fuego)

Villavicencio registró 56 homicidios durante el primer semestre de 2026

Las cifras oficiales también reflejan la situación de seguridad que ha enfrentado Villavicencio durante este año. De acuerdo con datos de la Alcaldía, entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026 se contabilizaron 56 homicidios en la ciudad.

Aunque la cifra continúa siendo preocupante, representa una disminución del 32 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 82 casos.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)