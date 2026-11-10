La familia de Ivonne Lizeth Guerra Gómez, una colombiana de 31 años asesinada en Estados Unidos, atraviesa un profundo duelo mientras espera que las autoridades capturen al responsable del crimen. La mujer murió el viernes 30 de octubre en Mauldin, una ciudad del estado de Carolina del Sur, y su expareja, identificado como Marlon Alexander Pabón López, de 24 años, es el principal sospechoso.

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En diálogo con City Noticias, José William Guerra, padre de la víctima, recordó a su hija como una mujer dedicada a su familia y lamentó que sus proyectos de vida terminaran de manera violenta.

El hombre contó que Ivonne había viajado a Estados Unidos con la ilusión de encontrar nuevas oportunidades y construir un futuro. “Como toda persona, tenía sus ilusiones y pensó que las iba a encontrar allí”, señaló.

Sin embargo, aseguró que la vida de su hija cambió después de conocer al hombre que hoy es buscado por las autoridades estadounidenses.

“Lamentablemente, allí conoció a una persona que en muy poco tiempo vino a arrebatarle todos sus sueños y en un momento le quitó la vida”, manifestó.

Padre de Ivonne contó qué habría ocurrido antes del crimen

José William Guerra aseguró que el asesinato estaría relacionado con la decisión de su hija de terminar la relación sentimental con Pabón López.

Según su relato, la pareja llevaba aproximadamente nueve meses de noviazgo cuando Ivonne decidió ponerle fin al vínculo. Posteriormente, el hombre habría llegado a la vivienda donde se encontraba la joven y presuntamente la atacó.

La familia pide que el caso avance y que el señalado responsable sea localizado. “El llamado que nosotros hacemos es a que se haga justicia”, afirmó el padre, quien también expresó su preocupación por la posibilidad de que el crimen quede sin resolver.

“Que este no sea un caso más que pase a estar únicamente en un escritorio”, agregó.

El familiar manifestó que no tiene información reciente sobre el paradero del sospechoso y considera que este habría preparado su huida con anticipación.

“Del presunto asesino no sabemos nada porque creemos que él tenía todo planeado con anticipación”, sostuvo.

Por esa razón, pidió el apoyo de los medios de comunicación y de la ciudadanía para difundir las fotografías de Marlon Alexander Pabón López y contribuir a su ubicación.

¿Qué se sabe del asesinato de la colombiana en Carolina del Sur?

De acuerdo con el medio local Fox Carolina, la Oficina Forense del Condado de Greenville confirmó que investiga la muerte de Ivonne, quien falleció por una herida de bala.

Los organismos de emergencia y las autoridades llegaron a una vivienda de la calle Stonebriar, en Mauldin, hacia las 11:00 de la mañana del viernes 30 de octubre. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la colombiana.

Tras el reporte, el Departamento de Policía de Mauldin puso en marcha un operativo para localizar a Marlon Alexander Pabón López, señalado como presunto responsable del tiroteo. Las autoridades advirtieron a los habitantes de la zona que el hombre podría estar armado y representa un peligro, por lo que solicitaron extremar precauciones y reportar cualquier información que permita establecer su ubicación.

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Familia de Ivonne confirmó qué pasó con su cuerpo

En medio del dolor por la pérdida, José William también habló sobre los trámites posteriores al fallecimiento de su hija. Según confirmó en la entrevista, el cuerpo de Ivonne fue cremado en Estados Unidos.

Mientras sus familiares esperan respuestas, las autoridades de Carolina del Sur mantienen activa la búsqueda del sospechoso y las investigaciones para esclarecer el crimen.

La familia insiste en que el caso no quede en la impunidad y espera que la difusión de la información permita dar con el paradero del hombre señalado.

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