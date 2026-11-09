Un audio que habría enviado Ramsés Felipe Vargas Quevedo a un abogado, antes de desaparecer y ser encontrado sin vida en Bogotá, se convirtió en una nueva pieza de información dentro de la investigación por su homicidio. En la grabación, que fue divulgada recientemente por Caracol Radio, el egresado del Gimnasio Moderno habla sobre la búsqueda de dinero para conseguir más de 100 millones de pesos.

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Según la información divulgada por el medio, Vargas estaba buscando la manera de conseguir ese dinero para responder por una obligación económica. Caracol Radio agregó que el hombre necesitaba reunir los recursos para indemnizar a un extrabajador que había interpuesto una demanda laboral en su contra.

Este detalle abre nuevos interrogantes sobre la situación que atravesaba el hombre antes de perder contacto con sus familiares. Sin embargo, por ahora no se ha establecido si esa obligación económica tiene alguna relación con el crimen ni si existieron amenazas o presiones en su contra.

¿Qué se sabe de la muerte de Ramsés Vargas en Bogotá?

El caso se conoció luego de que Ramsés Felipe Vargas Quevedo desapareciera el viernes 6 de noviembre. El hombre había salido en una camioneta blindada con destino a una finca ubicada en las afueras de Bogotá, pero durante el recorrido perdió comunicación con su familia.

Horas después, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

Uno de los principales interrogantes para los investigadores es el paradero de la camioneta blindada en la que se movilizaba, así como el de sus teléfonos celulares. Ninguno de estos elementos ha sido localizado y podrían aportar información para reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió antes de su muerte.

Vargas era egresado de la promoción 2013 del Gimnasio Moderno, institución que lamentó su fallecimiento y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio, establecer quiénes participaron y determinar si se trató de un caso relacionado con el hurto del vehículo o si existieron otras circunstancias alrededor de lo ocurrido.

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El audio sobre la búsqueda de más de 100 millones de pesos se suma así a los elementos que han salido a la luz sobre los últimos días de Ramsés Vargas. No obstante, será tarea de los investigadores establecer si esa situación económica tiene alguna conexión con el asesinato.

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