Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) anunció la realización de jornadas de atención móvil en varias localidades de la ciudad, en el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Estas jornadas, programadas entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre de 2026, buscan facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios y orientación sobre impuestos distritales. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la atención presencial estará disponible en distintos puntos de las localidades de Fontibón, Engativá y Santa Fe, según el cronograma establecido para cada día.

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El lunes 9 de noviembre de 2026, habrá atención de Hacienda en Fontibón y Engativá desde las 8:00 a. m., así como un curso de jurisprudencia en la Escuela Tributaria desde las 9:00 a. m. El martes 10, la atención continuará en Fontibón y Engativá a las mismas horas y se suma una actividad sobre los cambios en la tributación de Bogotá en la Escuela Hacendaria desde las 8:00 a. m. El miércoles 11 de noviembre será exclusiva para los puntos de Fontibón y Engativá, nuevamente desde las 8:00 a. m.

El jueves 12 de noviembre de 2026, los puntos habilitados estarán en Fontibón y Santa Fe, desde las 8:00 a. m., mientras que el viernes 13 se repetirán esas mismas localidades y horarios. La SDH recomienda a los ciudadanos consultar la programación oficial de cada jornada para verificar la dirección exacta y las condiciones del servicio antes de desplazarse, buscando optimizar su tiempo y garantizar una atención oportuna.

Durante estas jornadas móviles, las personas podrán resolver dudas sobre sus obligaciones tributarias, recibir estados de cuenta y recibos de pago, acceder a información sobre acuerdos y facilidades de pago, obtener asesoría sobre el uso de la Oficina Virtual y generar el Registro de Información Tributaria (RIT). Según la SDH, el objetivo principal es acercar los servicios de Hacienda a la comunidad y así promover la cultura tributaria en la ciudad, haciendo que más contribuyentes accedan a información, trámites y asesoría especializada.

Estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia más amplia que facilita la gestión de obligaciones tributarias para los ciudadanos de Bogotá, evitando desplazamientos innecesarios y brindando acompañamiento personalizado en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios específicos ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda en las jornadas móviles de atención?

Durante las jornadas móviles de atención organizadas por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, los ciudadanos pueden recibir orientación sobre impuestos distritales, la entrega de recibos y estados de cuenta, información sobre acuerdos y facilidades de pago, asesoría en el uso de la Oficina Virtual y la generación del Registro de Información Tributaria (RIT).

¿Cómo consultar la programación oficial de las jornadas de Hacienda en Bogotá para noviembre de 2026?

Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, para consultar la programación oficial de las jornadas de atención móvil, es necesario verificar previamente la dirección exacta y las condiciones de cada punto antes de desplazarse. Esto asegura que el usuario pueda acceder al servicio, en el lugar y horario correctos para su trámite tributario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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