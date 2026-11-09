Por: Portal Bogotá

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Más de 13.700 habitantes del barrio Santa Rita, en la localidad de Suba, Bogotá, recibieron recientemente obras que transformaron su entorno urbano con la renovación de siete tramos viales y la adecuación de 2.657 metros cuadrados de espacio público. Esta intervención, informada por la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y reportada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), buscó mejorar de manera significativa la calidad de vida en este sector tradicional de la ciudad.

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Con una inversión de $3.495.259.824, las obras incluyeron la restauración y adaptación de andenes y calzadas, así como la optimización de las redes hidrosanitarias ya existentes. De acuerdo con la SDHT, estos trabajos no solo facilitaron la movilidad tanto peatonal como vehicular, sino que también hicieron más accesible el ingreso a viviendas y comercios, fortaleciendo la conexión de Santa Rita con el sistema de transporte público. La entidad resaltó que estas mejoras han incrementado la seguridad y promovido el uso de los espacios comunes para encuentros y convivencias vecinales.

La entrega de las obras se vivió como una jornada de integración, en la cual los habitantes participaron en una celebración que incluyó actividades culturales, ambientales y musicales, además de exposiciones de emprendimientos locales y una feria de servicios. Se realizó un recorrido por los puntos intervenidos, deteniéndose en tres estaciones donde los vecinos compartieron relatos sobre la historia y evolución de su barrio.

El desarrollo de la obra contó con un componente destacado de participación ciudadana. Según datos de la SDHT, el respaldo y la vigilancia de la Alcaldía Local de Suba, la Junta de Acción Comunal y los 14 miembros del Comité de Apoyo Comunitario Mi Hábitat permitieron mantener un diálogo constante con los residentes y hacer seguimiento al avance del proyecto. Entre las iniciativas comunitarias, la iglesia Juan Bautista Scalabrini lideró actividades como la huerta Contigo y colaboró en la revitalización ambiental de su entorno inmediato.

Santa Rita es un barrio forjado con el auge urbanístico de Bogotá entre las décadas de 1970 y 1990, cuando habitantes edificaron sus casas y estrecharon lazos comunitarios, los cuales hoy constituyen parte vital de la identidad local. Para la SDHT, esta intervención es también un homenaje a esas historias, resultado del esfuerzo colectivo de quienes han cimentado el territorio.

La renovación de Santa Rita se suma a otros programas de la Secretaría Distrital del Hábitat, que incluyen el acceso a nuevas viviendas y subsidios para arriendo y mejora habitacional. La SDHT señaló que en la localidad de Suba se han otorgado 4.636 subsidios de vivienda en la actual administración, impactando de manera positiva a miles de familias. La entidad concluye que avanzar en la calidad del hábitat implica conciliar infraestructura, acceso a vivienda y fortalecimiento de los espacios públicos para el bienestar colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios trajo la renovación de calles y espacios públicos en Santa Rita, Suba?

Según la Secretaría Distrital del Hábitat, la renovación de siete segmentos viales y 2.657 metros cuadrados de espacio público mejoró la movilidad peatonal y vehicular, facilitó el acceso a viviendas y comercios, incrementó la seguridad para quienes transitan el barrio y fortaleció los vínculos comunitarios a través de espacios de encuentro y convivencia.

¿Cómo participó la comunidad de Santa Rita en la intervención urbana?

De acuerdo con información de la SDHT, la comunidad fue clave en el proceso gracias al seguimiento de la Alcaldía Local de Suba, la Junta de Acción Comunal y el Comité de Apoyo Comunitario Mi Hábitat. Además, iniciativas como la huerta Contigo, liderada por la iglesia Juan Bautista Scalabrini, promovieron el embellecimiento y la apropiación de los nuevos espacios recuperados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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