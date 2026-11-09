Por: Portal Bogotá

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Hasta el jueves 12 de noviembre, los habitantes de Bogotá enfrentarán un ajuste importante en el sistema de transporte público, como parte de las obras que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida en la ciudad. De acuerdo con información oficial difundida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se aplicará un cierre temporal tanto del acceso norte como del vagón 3 en la estación temporal AV. 39, una medida que solo rige en el horario nocturno, entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.

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Esta intervención responde a los avances de distintas obras de infraestructura en la ciudad, como se destaca en la misma fuente, y es relevante para quienes se movilizan en las noches por esta zona. En consecuencia, durante la franja de horas mencionada, los servicios habituales que se prestan en el vagón 3 serán reubicados en los otros vagones de la estación. Según la información ofrecida por TransMilenio, los usuarios que utilizan la Ruta Fácil 8 y el servicio K23 deberán tomar estos articulados en el vagón 1, el cual también mantiene en funcionamiento las paradas para los servicios B18, B74, B75, J24 y J74. Por otro lado, los servicios A60, F60 y L18 están siendo trasladados temporalmente al vagón 2, junto con las paradas habituales para los servicios B23, C15, D24, H15, H75 y la Ruta Fácil 8.

Durante este periodo, tanto el vagón 3 como el acceso norte permanecen cerrados en el horario de obra nocturna, de acuerdo con lo explicado por TransMilenio. Ante estos cambios, se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, verificar el estado operativo a través del canal oficial de WhatsApp de TransMilenio y utilizar la aplicación TransMiApp, además del sitio web institucional para mantenerse informados sobre actualizaciones o modificaciones en el servicio.

Este ajuste temporal hace parte de una serie de intervenciones más amplias, como las relacionadas con el avance del Metro de Bogotá y la transformación del entorno de la ciudad, temas abordados en reportes recientes citados en el mismo portal. Dichos cambios buscan que, a pesar de incomodidades momentáneas, los usuarios puedan disfrutar de mejoras sustanciales en sistemas de transporte y espacios urbanos en el mediano plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró el acceso norte y el vagón 3 de la estación AV. 39 de TransMilenio?

El cierre del acceso norte y del vagón 3 en la estación temporal AV. 39 de TransMilenio responde a la necesidad de avanzar con obras de infraestructura claves para la movilidad en Bogotá, según detalló la información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta medida, que aplica solo durante la jornada nocturna, permite desarrollar trabajos que pretenden mejorar la operación del sistema y la calidad de vida para la ciudadanía.

¿Cuáles servicios de TransMilenio cambiaron de vagón por el cierre nocturno en la estación AV. 39?

Durante los trabajos nocturnos en la estación AV. 39, los servicios que habitualmente operaban en el vagón 3 fueron reubicados: la Ruta Fácil 8 y el servicio K23 pasaron al vagón 1, mientras que los servicios A60, F60 y L18 lo hicieron al vagón 2. Esta redistribución ayuda a que los usuarios sigan accediendo a sus rutas aunque haya cierres temporales, según informó TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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