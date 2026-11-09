La muerte de un niño de tres años identificado como Ángel conmocionó a la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, luego de que el menor sufriera una obstrucción respiratoria severa mientras consumía sus alimentos al interior de un jardín infantil. Tras varios días de lucha en una unidad de cuidados intensivos, el pequeño falleció a consecuencia de múltiples paros cardiorrespiratorios, desatando un profundo dolor y reclamos de justicia por parte de sus allegados.

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De acuerdo con el testimonio entregado por un familiar al diario Q’hubo Bogotá, los hechos se registraron el pasado 23 de octubre de 2026, alrededor de las 3:00 de la tarde, durante la merienda institucional. Según la versión de la pariente, el menor se atragantó al ingerir un trozo de manzana sin pelar que presuntamente le fue suministrado por una de las docentes. Ante la emergencia, las directivas alertaron a los acudientes, lo que permitió que su padrastro —quien se encontraba cerca del lugar— llegara rápidamente para intentar aplicarle maniobras de primeros auxilios.

Al percatarse de que el niño no reaccionaba favorablemente, sus familiares lo trasladaron por sus propios medios a un centro médico asistencial, donde contaron con el apoyo de la directora del jardín para su remisión al Centro de Atención Prioritaria en Salud Emaús. Debido a la complejidad de su estado y a la falta de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en dicho establecimiento, el menor fue remitido de urgencia al Hospital Santa Clara, sitio en el que permaneció batallando por su vida hasta sufrir cinco paros cardiorrespiratorios que provocaron su deceso.

En medio del luto, la familia expresó su indignación ante las presuntas fallas en los protocolos internos del establecimiento. Los allegados cuestionaron que una institución de gran tamaño adscrita a la red de Integración Social careciera de personal calificado en enfermería o primeros auxilios para atender emergencias de esta magnitud. Asimismo, denunciaron que, aunque la institución brindó acompañamiento económico inicial durante las exequias, el respaldo cesó por completo una vez sepultado el menor, dejando a los padres en una situación de total abandono emocional e institucional mientras su hermano gemelo continúa preguntando diariamente por él.

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