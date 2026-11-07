En las últimas horas, un delicado incidente habría ocurrido dentro de las instalaciones de un patio taller de Transmilenio, en el occidente de Bogotá, el cual habría desencadenado en la muerte de un trabajador que adelantaba labores de mantenimiento en uno de los buses articulados del sistema.

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(Vea también: Publican foto de conductor de Transmilenio herido dentro de bus: ¿cuál es su estado de salud?)

Según la información difundida por el periodista Gato Gómez, de Olímpica Stereo, El hombre se encontraba debajo del vehículo cuando ocurrió la emergencia.

La situación se habría presentado en el Patio Taller de Fontibón, cerca de la avenida Ciudad de Cali, en el sector de Modelia. La víctima estaba encargada de revisar y desmontar las llantas de los buses rojos, una tarea que requiere trabajar directamente en la parte inferior de estos vehículos de gran tamaño.

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Posteriormente, de acuerdo con el citado medio, el conductor habría subido al vehículo para comenzar su recorrido, sin advertir que el mecánico todavía estaba realizando sus labores.

La información conocida hasta el momento señala que el conductor encendió el motor y puso en movimiento el bus, sin percatarse de la presencia del empleado debajo del automotor. En esas circunstancias, el trabajador habría sido arrollado.

En ese sentido, todo habría ocurrió en una zona destinada al mantenimiento y operación de los buses del sistema. Sin embargo, hasta el momento la compañía no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Días antes, otro conductor de TransMilenio fue baleado mientras hacía su recorrido

La muerte del trabajador en el Patio Taller de Fontibón se conoce pocos días después del ataque armado contra Marcial Alberto Zamudio Alarcón, un conductor de TransMilenio de 66 años que fue baleado mientras manejaba un articulado por el deprimido de la calle 26, cerca de la estación Centro Memoria, en Bogotá.

El hecho ocurrió la noche del 3 de noviembre. Según la información entregada por la Policía Metropolitana, un hombre descendió de una motocicleta y disparó varias veces contra el conductor. El atacante escapó en ese vehículo junto con otro sujeto que lo esperaba, mientras la víctima, pese a las heridas, logró detener el bus.

El teniente coronel Luis Pardo confirmó que Zamudio fue trasladado a un centro asistencial y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Por su parte, el periodista Gato Gómez, de Olímpica Stereo, informó que el trabajador permanecía bajo observación médica y con pronóstico reservado, según el reporte difundido el 6 de noviembre.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los motivos del ataque. Hasta los últimos reportes conocidos no se había confirmado el móvil de la agresión ni se habían informado sobre capturas.

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