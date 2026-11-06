La agresión contra Marcial Alberto Zamudio ocurrió cuando estaba al volante de un articulado y cumplía uno de los últimos recorridos de su jornada en Bogotá. El conductor, de 66 años, fue atacado a tiros en el deprimido de la calle 26, en un hecho que obligó a detener la operación del corredor mientras las autoridades atendían la emergencia.

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El episodio se registró después de las 8:00 de la noche del martes 3 de noviembre, cerca de la estación Centro Memoria y a la altura de la carrera 29. Según la información preliminar de la Policía, un hombre descendió de una motocicleta y disparó varias veces contra la parte delantera del bus, donde se encontraba el operador.

Los impactos alcanzaron al trabajador y dejaron varios orificios en el vidrio panorámico. Herido, Zamudio consiguió detener el vehículo, aunque el articulado terminó chocando contra una de las barreras de la vía. Otros conductores del sistema que estaban en el sector acudieron para auxiliarlo mientras llegaban las autoridades y coordinaban su traslado a un hospital.

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En medio de la preocupación por la situación del trabajador, el periodista conocido como el ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, en las últimas horas publicó una fotografía de Zamudio.

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¿Cuál es el estado de salud del conductor de TransMilenio?

El teniente coronel Luis Pardo, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que Zamudio fue trasladado de urgencia a un centro asistencial después de recibir los disparos. El conductor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a las heridas que sufrió durante el atentado.

Por su parte, el periodista conocido como el ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, informó que el trabajador, de 66 años, permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado. Su reporte da cuenta de la condición en la que se encuentra después de la agresión.

Buscan a los responsables del ataque en la calle 26

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el hombre que disparó escapó en la motocicleta en la que, al parecer, lo esperaba otro sujeto. Ambos huyeron del lugar después de la agresión y no se habían reportado capturas relacionadas con el caso.

Unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan la recolección de pruebas y entrevistas a testigos para reconstruir los movimientos de los responsables. La revisión de cámaras de seguridad del corredor y sus alrededores también hace parte de las labores para establecer la ruta de escape e identificar a los involucrados.

La investigación continúa sin que se haya esclarecido el motivo del atentado. Las autoridades tampoco han confirmado si el ataque estaba dirigido específicamente contra Zamudio o si existía algún antecedente entre la víctima y los responsables.

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