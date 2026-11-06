Por: Portal Bogotá

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La tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá fue el epicentro de un ejercicio cultural que reunió durante quince días a miles de personas alrededor de las artes, la educación y el bienestar de la infancia en la capital. Organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la bienal contó con la asistencia aproximada de 15 mil personas, quienes participaron de una agenda diversa en escenarios distribuidos por toda la ciudad. Según datos de la Alcaldía, la programación incluyó invitados locales, nacionales e internacionales, que centraron el enfoque en la importancia del arte y el juego como parte esencial del desarrollo infantil.

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El evento contó con el respaldo de instituciones y aliados reconocidos, como BibloRed, la Pontificia Universidad Javeriana, el Banco de la República y el Centro Colombiano Americano, entre otros. Desde el 18 de octubre, y con el inicio del Pícnic Literario llamado Chumba la Cachumba en el parque Bosque San Carlos, cerca de 2 mil niñas, niños y sus familias disfrutaron propuestas escénicas, música y muestras audiovisuales en diferentes espacios, como teatros, museos y parques. Participaron compañías y artistas de Argentina, Perú, España y Canadá, gracias a la alianza con festivales y centros culturales nacionales, resaltando así la vocación internacional del certamen.

Uno de los momentos destacados fue la exposición ‘Crea tu mundo’ de Cas Holman, que en su primera semana atrajo a más de 660 visitantes al Centro Colombo Americano. Por otra parte, entre el 24 y el 31 de octubre, la programación académica acogió a más de mil ochocientos asistentes en la Biblioteca Virgilio Barco y la Pontificia Universidad Javeriana, donde se desarrollaron ponencias y paneles enfocados en el juego, los ambientes, la creatividad y los lenguajes digitales. Con participación de expertos nacionales e internacionales, el evento permitió reflexionar sobre el lugar del arte en los procesos de aprendizaje y la necesidad de abordar, incluso desde el dolor, las experiencias de las niñas y los niños.

El cierre tuvo lugar en el evento Bebés al Parque, celebrado en el Parque de los Novios, con la asistencia de más de 10 mil cuatrocientas personas. Esta jornada, impulsada por el programa Nidos de Idartes, creó un espacio para el encuentro familiar, el juego libre y la experimentación artística. De acuerdo con Gabriel Arjona Pachón, subdirector de Formación Artística de Idartes, el propósito fue construir una democracia basada en el cuidado y el reconocimiento mutuo, mientras que la directora de la entidad, María Claudia Parias, reafirmó la convicción de que la cultura y el arte son esenciales para la infancia y para la manera en que las personas se relacionan y habitan el mundo. Con la bienal finalizada, Idartes planea continuar promoviendo los derechos culturales de los niños y niñas en Bogotá mediante programas como Nidos, Crea y Mundos Digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales aliados de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá?

La tercera Bienal contó con el respaldo de reconocidos aliados, como BibloRed, la Pontificia Universidad Javeriana, el Banco de la República, el Centro Colombo Americano, la Fundación Bolívar Davivienda con su programa Cultivarte, el Centro Cultural Bacatá de Funza, la Universidad de los Andes, el Instituto Brasileño de Cultura (IBRACO), el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, la Compañía de Teatro Libélula Dorada, y organizaciones como NiñezYA y Disfruver, entre otras. Estas alianzas permitieron una programación amplia, inclusiva y de carácter internacional.

¿Por qué se considera importante el juego libre en la educación infantil, según la Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá?

Durante la bienal, expertos como Cas Holman y Gabriel Arjona Pachón resaltaron que el juego libre, es decir, aquel no dirigido por adultos, es clave porque estimula la imaginación, la creatividad y la capacidad de construir mundos compartidos entre niñas y niños. Esta perspectiva subraya el valor del juego radical y verdadero como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la infancia.

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