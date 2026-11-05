Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, entidades distritales han enfocado sus esfuerzos en acompañar a las madres gestantes para promover embarazos saludables, ofreciendo información clave y acompañamiento especializado. Según la Secretaría Distrital de Salud (SDS), el embarazo implica una serie de cuidados esenciales, que inician desde la confirmación de la gestación al asistir a una Entidad Promotora de Salud (EPS) o Institución Prestadora de Salud (IPS). Este primer paso permite iniciar los controles prenatales en el momento oportuno y resolver inquietudes relacionadas con la evolución de la gestación.

Sigue a PULZO en Discover

Los controles prenatales periódicos, que deben agendarse desde el inicio, permiten el seguimiento del desarrollo fetal, además de identificar a tiempo posibles complicaciones. La SDS recuerda la importancia de otros aspectos fundamentales, como participar en cursos integrales de preparación para la maternidad y paternidad, los cuales brindan herramientas prácticas sobre los cambios durante el embarazo, el parto y los cuidados del recién nacido. Estos espacios, diseñados por las EPS e IPS, ofrecen acompañamiento profesional y permiten incluir a un acompañante durante el proceso.

De acuerdo con la información oficial, la salud oral es igualmente prioritaria en la gestación. Las mujeres embarazadas deben solicitar evaluaciones odontológicas periódicas, sobre todo si presentan dolor bucal, sangrado durante el cepillado o cambios en las encías. Así, pueden recibir recomendaciones para una adecuada higiene oral propia y de su bebé.

La alimentación balanceada durante el embarazo es otro de los pilares destacados por la SDS. Para ello, se aconseja la asistencia a las consultas de nutrición desde el primer trimestre, siguiendo las indicaciones de los profesionales en salud para favorecer tanto el crecimiento fetal como el bienestar materno.

El momento del parto exige información y apoyo, promoviendo el parto humanizado y garantizando el acompañamiento de una persona de confianza, así como el contacto piel a piel entre madre e hijo y el inicio de la lactancia materna desde el nacimiento, prácticas que favorecen la recuperación y el vínculo afectivo.

Reconocer los signos de alarma es indispensable: movimientos menores del bebé después de la semana 20, sangrados, pérdidas de líquido vaginal, dolor abdominal intenso, hinchazón repentina, visión borrosa o síntomas de depresión son señal de consulta inmediata en urgencias, según recomienda la SDS.

Además, la vacunación durante el embarazo es fundamental para evitar enfermedades graves. Algunas vacunas protegen al neonato transmitiendo defensas a través de la placenta, lo que ayuda a prevenir infecciones como la influenza y la tosferina durante los primeros meses de vida. La SDS indica consultar el esquema de inmunización y acceder gratuitamente a los puntos de vacunación habilitados en Bogotá.

Después del parto, continúa la vigilancia médica, asistencia a consultas y detección de signos como fiebre alta, sangrado abundante o dolor abdominal, así como la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y, posteriormente, complementada con otros alimentos hasta los dos años o más, según las recomendaciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los controles prenatales recomendados durante el embarazo?

Los controles prenatales recomendados incluyen la asistencia periódica a consultas médicas desde la confirmación del embarazo, seguimiento del desarrollo fetal, exámenes de laboratorio, ecografías, valoraciones odontológicas y consultas de nutrición, todo bajo la orientación de profesionales de la EPS o IPS, según la información de la Secretaría Distrital de Salud.

¿Por qué es importante identificar los signos de alarma durante el embarazo?

Identificar los signos de alarma, como sangrado vaginal, disminución de movimientos fetales o dolor abdominal intenso, es crucial para recibir atención médica inmediata y prevenir complicaciones graves tanto para la madre como para el bebé, de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.