Por: El Espectador

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Atender a un motociclista accidentado requiere acciones específicas, no solo por el instinto de ayudar, sino porque una intervención equivocada puede empeorar su estado. Según el programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), lo prioritario es garantizar la seguridad y buscar ayuda profesional, antes de intentar cualquier maniobra improvisada. El primer paso consiste en verificar que la zona del accidente esté libre de riesgos. La presencia de tráfico activo, combustible derramado, fuego o cables expuestos puede convertir una emergencia en una tragedia más grave si no se toman precauciones. Solo después de asegurarse de que el área no presenta peligro, es adecuado acercarse al herido.

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De acuerdo con el informe de FUCS, es esencial llamar a la Línea 123 y suministrar detalles precisos sobre la ubicación, la vía y el número de personas involucradas. Este protocolo facilita la llegada oportuna de la ambulancia. Dentro de las recomendaciones más importantes, el informe destaca la importancia de no levantar al herido ni intentar que camine, incluso si se muestra consciente y quiere hacerlo. Las lesiones en la columna o fracturas pueden estar ocultas en ese momento, por lo que cualquier movimiento innecesario podría agravar el daño. Si no existe un peligro inminente como un incendio, lo adecuado es mantener a la persona inmóvil hasta recibir atención médica.

El casco, indispensable para proteger la cabeza, no debe retirarse salvo que el accidentado no respire bien o requiera maniobras de reanimación. Hacerlo de manera imprudente puede provocar daños cervicales severos. Cuando hay sangrado externo intenso, la indicación es presionar con firmeza utilizando una tela limpia, sin retirar objetos incrustados y evitando intentar acomodar extremidades lesionadas, según explica esta fuente.

En casos en que la persona no responde ni respira normalmente, la reanimación cardiopulmonar se convierte en la acción esencial, siguiendo diligentemente las indicaciones del operador del 123. Así lo establece la American Heart Association, que recomienda compresiones firmes y continuas sobre el pecho, al ritmo adecuado, hasta que llegue el personal especializado.

En Bogotá, estos lineamientos resultan fundamentales, ya que, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el 49 % de las víctimas mortales en accidentes de tránsito hasta el 31 de agosto de 2026 eran motociclistas. Esto, sumado a un aumento del 25 % en fallecimientos por estos siniestros entre enero y septiembre frente al mismo periodo de 2025, evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes conductores y la responsabilidad al brindar ayuda en estas situaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hacer si veo un motociclista accidentado en Bogotá?

Si usted presencia un accidente de motociclista en Bogotá, la recomendación principal de acuerdo con el programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de FUCS es garantizar su propia seguridad y la de la víctima, llamar de inmediato a la Línea 123, evitar mover al lesionado salvo que corra un peligro evidente y, si es necesario, seguir instrucciones precisas para primeros auxilios, especialmente en casos de sangrado o falta de respiración.

¿Por qué no se debe mover o quitarle el casco a un motociclista herido?

No se debe mover ni retirar el casco a un motociclista herido porque estas acciones pueden agravar lesiones ocultas, especialmente en la columna vertebral o el cuello. Según el informe de FUCS, solo en casos de riesgo vital inmediato, como dificultad respiratoria o necesidad de reanimación, debe considerarse retirar el casco siguiendo las indicaciones de profesionales del 123.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.