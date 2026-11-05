Por: El Espectador

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La ceremonia que define los 50 mejores restaurantes del mundo se ha consolidado como uno de los eventos más influyentes de la industria gastronómica global desde su primera edición en 2002. Este año, el anuncio se realizó en el Teatro Municipal de Lima, Perú, una locación elegida tras el cambio de sede desde Abu Dabi provocado por la coyuntura en Medio Oriente y el apoyo directo de PromPerú, organización comercial que ha jugado un papel relevante en el posicionamiento internacional de la cocina peruana, según la información recogida por The New York Times.

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El restaurante Asador Etxebarri, ubicado en el País Vasco en España y dirigido desde 1990 por el chef Bittor Arginzoniz, ocupa el primer lugar de la prestigiosa lista que difunde The 50, anteriormente conocida como World's 50 Best. Este reconocimiento marca la culminación de un ascenso sostenido, pues el restaurante había ocupado el segundo puesto en las dos ediciones anteriores y era favorito en plataformas de pronóstico como Kalshi, que le otorgaba un 62 % de probabilidades de triunfo antes de la ceremonia.

El reciente listado trajo novedades sorprendentes, como la escasa presencia de Estados Unidos en el top, con solo un restaurante, Atomix de Nueva York, que ascendió al puesto número 11. Otro dato llamativo fue el regreso de Le Louis XV en Mónaco, liderado por Alain Ducasse, tras varios años de ausencia. Así mismo, la lista ampliada –una iniciativa reciente de The 50– incluyó nuevos destinos y reconocimientos inéditos, como la entrada de Khufu’s, el primer restaurante egipcio, y Arca, la primera inclusión de Tulum, México.

En la selección de este año, América Latina mantiene su protagonismo. Además de Perú, con tres restaurantes destacados, Colombia celebra la inclusión de El Chato en Bogotá y Celele en Cartagena, como lo resaltó El Espectador. Entre otros destacados, Don Julio en Buenos Aires y Boragó en Santiago representan la diversidad de la región.

The 50 se diferencia del sistema Michelin, ya que permite que los 1100 votantes, que no son anónimos, acepten invitaciones y viajes gratuitos de entidades turísticas. En contraste con la tradicional guía francesa, esto ha suscitado cuestionamientos dentro del sector. Voces como la de la chef Ana Ros, reconocida en el pasado por The 50, han señalado que la visibilidad dentro del sistema puede ser determinante para figurar en la lista.

¿Quiénes fueron los nuevos restaurantes que debutaron en el ranking de los 50 mejores del mundo?

En la edición de este año, varios restaurantes se sumaron por primera vez a la lista, según la publicación de The 50. Entre ellos están Saint Peter en Sídney, Australia; Naar en Kasauli, India; Bozar en Bruselas; Onjium en Seúl; Nuema en Quito, Ecuador; Ru Yuan en Hangzhou, China; Le Coquillage en Bretaña, Francia; Masque en Mumbai, India; Al Gatto Verde en Módena, Italia; Meet the Bund en Shanghái; y Tuju en São Paulo, Brasil. Estas nuevas entradas reflejan un panorama global cada vez más diverso y competitivo en la alta gastronomía mundial.

¿En qué se diferencia el sistema de votación de The 50 con respecto a la guía Michelin?

De acuerdo con la información proporcionada, The 50 permite que los votantes, que incluyen representantes de medios gastronómicos, chefs e influentes, acepten comidas y viajes gratuitos y no exige anonimato. Por el contrario, el sistema para otorgar estrellas Michelin se caracteriza por mantener en anonimato la identidad de sus inspectores y no aceptar ningún tipo de invitaciones o beneficios de los establecimientos evaluados, buscando asegurar la máxima objetividad posible en sus elecciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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