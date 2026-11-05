Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) prepara la quinta edición de la "Exposición de Bromelias: Un mundo escondido", un evento emblemático para quienes desean acercarse a la biodiversidad y la riqueza vegetal que habita en la capital. Según información oficial del JBB, la cita será del 5 al 8 de noviembre de 2026 y contará con una agenda amplia que integra ciencia, cultura, arte y venta de material vegetal, con la participación de expositores especializados en la familia Bromeliaceae.

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En esta ocasión, la exposición tendrá un enfoque especial en las tillandsias, conocidas como plantas aéreas, sorprendentes por crecer sin tierra ni sustrato típico, adheridas a diferentes soportes o incluso suspendidas en el aire. De acuerdo con el JBB, estas plantas se distinguen por las adaptaciones que les permiten absorber agua y nutrientes directamente desde el ambiente, lo que las hace un ejemplo fascinante de evolución y resiliencia en el mundo vegetal. La diversidad en formas, tamaños, texturas y colores de las tillandsias invita a explorar nuevas maneras de entender las relaciones con el entorno natural.

La exposición se distribuirá en tres espacios dentro de las instalaciones del JBB, permitiendo a los visitantes recorrer muestras botánicas cuidadosamente seleccionadas. Como explicó María Claudia García Dávila, directora del Jardín Botánico, "vamos a tener esta exposición acompañada de una agenda educativa y cultural maravillosa, una exposición de pintura, una exposición de fotografía, actividades para toda la familia y venta de material vegetal". La programación incluye propuestas artísticas a cargo de Paola María Sánchez en fotografía y del maestro Alfonso Ariza en pintura, acercando así al público a diferentes visiones sobre la flora expuesta.

Durante los cuatro días de la exposición, se promoverá el diálogo entre especialistas, viveristas y asistentes, generando un espacio para el intercambio de experiencias sobre propagación y cultivo de bromelias. Además, los visitantes tendrán acceso al Tropicario del JBB, donde podrán apreciar colecciones institucionales que muestran la diversidad de bromelias y otros ecosistemas, y al sendero Pedro Ortiz Valdivieso, un recorrido temático sobre orquídeas y bromelias.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, su propósito es fortalecer el conocimiento y la apropiación social del patrimonio natural. La exposición refuerza la unión entre ciencia, arte y sociedad, invitando a reconocer el valor de estas especies en el ecosistema urbano. Para información y programación, usted puede consultar las publicaciones oficiales del JBB en redes sociales como Instagram.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario y costo de la entrada para la V Exposición de Bromelias en el Jardín Botánico de Bogotá?

El texto suministrado por el Jardín Botánico de Bogotá indica las fechas de la exposición, del 5 al 8 de noviembre de 2026, e incluye que la entrada permite el acceso tanto a la exposición como a espacios como el Tropicario y senderos temáticos. Sin embargo, no especifica el horario ni el valor de la boleta. Para conocer detalles exactos sobre estos aspectos, es recomendable consultar la programación oficial en las redes sociales del JBB, como Instagram.

¿Qué significa Bromeliaceae y por qué son importantes las tillandsias?

Bromeliaceae es el nombre científico de la familia botánica conocida como bromelias, plantas reconocidas por su diversidad, adaptaciones al medio y su valor ornamental. Las tillandsias, parte de esta familia, se caracterizan por desarrollarse sin tierra y absorber nutrientes por sus hojas, lo que las destaca en estudios de botánica y conservación, como resalta el Jardín Botánico de Bogotá en la organización de esta exposición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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