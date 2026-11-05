Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La tarde de este 5 de noviembre en Bogotá estuvo marcada por lluvias intensas que sorprendieron a quienes transitaban por importantes corredores viales de la ciudad, como la NQS, la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés. El aguacero provocó restricciones en la movilidad, obligando a los conductores a reducir la velocidad, mientras TransMilenio informó de dificultades en su operación. Esta situación puede parecer contradictoria porque Bogotá acaba de entrar en el fenómeno de El Niño, pero las lluvias no desaparecen completamente bajo este fenómeno climático.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad, hubo encharcamientos en puntos clave: la avenida Gaitán Cortés con av. Boyacá, NQS con carrera 33, av. Boyacá con calle 60 sur y la calle 48 con carrera 5, en Rafael Uribe Uribe. Además, Bogotá Tránsito reportó una inundación significativa en la carrera 5A con calle 31 sur, en San Cristóbal, donde acudieron Bomberos de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Estas condiciones afectaron el funcionamiento del TransMiCable, cuyo servicio fue suspendido temporalmente, y provocaron el cierre parcial de carriles para buses troncales en la av. Caracas debido a inundaciones, según TransMilenio.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos ser precavidos, reducir la velocidad y aumentar la distancia frente a los vehículos, ya que la lluvia compromete la visibilidad y la capacidad de frenado. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aunque El Niño disminuye las lluvias en términos de promedios mensuales, no excluye la posibilidad de tormentas intensas en periodos cortos, especialmente en la segunda época lluviosa que coincide con octubre y noviembre. Así, la ciudad puede enfrentar episodios breves pero severos de precipitaciones, aun cuando el acumulado mensual sea inferior al promedio histórico.

El fenómeno de los encharcamientos no depende solo del volumen total de lluvia recogido, sino también de la intensidad del aguacero y de la capacidad del sistema de drenaje urbano. Un episodio breve y fuerte puede saturar los sumideros, provocando afectaciones puntuales en las vías. En años anteriores, Bogotá ha registrado cifras similares de encharcamientos, con algunos meses particularmente críticos debido a la intensidad de las lluvias.

Las recomendaciones ante estos episodios incluyen evitar atravesar zonas inundadas si no se puede medir la profundidad, mantener baja la velocidad y revisar regularmente las instalaciones hidráulicas en viviendas. El Acueducto de Bogotá sugiere no arrojar basura en las calles para prevenir obstrucciones en los sumideros. Para emergencias, la ciudadanía debe comunicarse con la Línea 123 y consultar los canales oficiales para monitorear la evolución del clima en tiempo real.

¿Por qué puede haber lluvias fuertes en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

Durante el fenómeno de El Niño, declarado por el Ideam, se reducen los promedios mensuales de precipitación, pero no se elimina la posibilidad de lluvias intensas. Por ejemplo, en octubre y noviembre, cuando la región experimenta su segunda época de lluvias, sistemas atmosféricos pueden provocar aguaceros puntuales. El Niño afecta el promedio a largo plazo, pero pueden ocurrir días con tormentas severas, tal como sucedió este 5 de noviembre en la capital.

¿Qué recomendaciones da el Distrito ante encharcamientos e inundaciones en Bogotá?

Las autoridades aconsejan no cruzar zonas inundadas si la profundidad no se puede calcular, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos. A nivel residencial, se recomienda revisar periódicamente bombas de sótanos, cubiertas y bajantes, y no arrojar residuos a la vía pública. Además, se invita a reportar emergencias a la Línea 123 y a usar las plataformas oficiales para monitorear lluvias e inundaciones en tiempo real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z