Por: Portal Bogotá

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Bogotá, la capital colombiana, ha sido seleccionada como sede para la gran final del Colombia Pádel Fest 2026, uno de los eventos deportivos internacionales con mayor proyección en el país. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Bogotá.gov.co, la final se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, un escenario que, por esos días, será transformado para brindar una experiencia a la altura de las competencias más destacadas del pádel mundial.

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El evento contará con una infraestructura especializada, que incluye una cancha oficial de 20 por 10 metros, diseñada según los estándares internacionales, y diversas zonas de experiencias para los asistentes. Además de la competencia deportiva, la organización contempla actividades musicales que enriquecerán la agenda y convertirán el festival en un encuentro multidisciplinario, con espacios de intercambio cultural y entretenimiento.

Según la información confirmada por Bogotá.gov.co, dentro de los invitados internacionales figuran grandes exponentes del deporte, como la argentina Delfina Brea, quien actualmente lidera el ranking femenino de la Federación Internacional de Pádel (FIP). También harán presencia Fernando Belasteguín, figura emblemática tras mantenerse en la cima mundial durante 16 años y sumar 230 títulos, y Juan Martín Díaz, su histórico compañero de equipo, reconocido por formar una de las parejas más exitosas del circuito internacional. A ellos se sumarán los españoles Javier Barahona y Carmen Goenaga, programados para realizar exhibiciones especiales durante el festival.

La designación de Bogotá como sede del Colombia Pádel Fest 2026 se da en un contexto de notable crecimiento del pádel en el país. Actualmente, más de 25.000 practicantes se distribuyen en más de 50 ciudades, donde existen más de 680 canchas y 233 clubes dedicados a este deporte, cifras informadas por la Federación Internacional de Pádel. Además, los registros de la federación señalan que más de 75.000 personas en Colombia han tenido alguna experiencia con el pádel, lo que evidencia el auge e interés que despierta esta disciplina.

De esta manera, la capital colombiana no solo fortalece su agenda de eventos deportivos sino que también se consolida como un destino atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales, apoyando el crecimiento del deporte y promoviendo el intercambio cultural y turístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la final del Colombia Pádel Fest 2026 en Bogotá?

La final del Colombia Pádel Fest 2026 se desarrollará entre el 20 y el 22 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá, según información publicada en Bogotá.gov.co. Este recinto será adaptado especialmente para recibir a los mejores exponentes del pádel internacional y al público nacional e internacional.

¿Cuántos jugadores y clubes de pádel existen actualmente en Colombia?

De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Pádel citados por Bogotá.gov.co, en Colombia hay más de 25.000 jugadores activos distribuidos en más de 50 ciudades, junto con más de 680 canchas y 233 clubes, lo que refleja el avance y popularidad del pádel en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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