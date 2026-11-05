Colombia tiene un nuevo motivo para ilusionarse con el futuro del deporte. Emanuel Otálvaro, tenista de mesa antioqueño de apenas 16 años, conquistó una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de superar a rivales de alto nivel y convertirse en el primer deportista nacional en subir al podio de esta edición de las justas.

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El resultado tiene un significado especial, pues se trata de la primera presea que consigue Colombia en esta competencia, en la que el joven deportista también tuvo el honor de portar la bandera nacional durante la ceremonia de apertura.

El camino de Otálvaro hacia la final no fue sencillo. El colombiano tuvo que medirse con representantes de dos de las principales potencias del tenis de mesa mundial: China y Hong Kong, a quienes consiguió derrotar para asegurar su presencia en la disputa por el oro.

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Su actuación confirmó que tiene condiciones para competir frente a los mejores del mundo en su disciplina. Sin embargo, en el último partido se encontró con el japonés Ryuusei Kawakami, quien terminó imponiéndose por 4-2 y dejó al antioqueño con la medalla de plata.

Aunque no consiguió el primer lugar, el resultado representa un logro histórico para el tenis de mesa colombiano y una señal de lo que puede venir en los próximos años con una generación que empieza a abrirse espacio en el panorama internacional.

COLOMBIA, A CELEBRAR ESTE PODIO 🇨🇴👏 Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, logró la medalla de plata. 🥇🏓 De pasar su infancia vendiendo dulces, tamales y arepas junto a su familia para poder financiar su sueño a esta gran gesta en #Dakar2026. #JuegosOlímpicos l @OlimpicoCol https://t.co/ykTAk4Nl1w — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 5, 2026

De vender arepas y tamales a conquistar una medalla olímpica

Detrás de la medalla de Emanuel Otálvaro también hay una historia de esfuerzo familiar. El deportista, oriundo de Rionegro, Antioquia, ha contado con el respaldo de sus seres queridos durante su formación deportiva, en un camino que estuvo lejos de ser sencillo.

Antes de llegar a uno de los escenarios más importantes del deporte juvenil, el joven acompañaba a su familia en actividades de venta de dulces, tamales y arepas. Una realidad que contrasta con la imagen que hoy protagoniza: recibiendo una medalla olímpica y llevando el nombre de Colombia a lo más alto de una competencia internacional.

La ceremonia de premiación dejó una de las imágenes más importantes para la delegación nacional en Dakar, con Otálvaro recibiendo su presea de plata y la mascota oficial de los Juegos.

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A sus 16 años, el antioqueño ya consiguió un resultado que quedará en la historia del deporte colombiano. Su actuación frente a deportistas de China, Hong Kong y Japón demuestra que el país tiene razones para mirar con expectativa el futuro del tenis de mesa y de un atleta que apenas comienza a escribir su carrera.

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