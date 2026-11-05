Por: Caracol TV

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El nombre de Sebastián Montoya, piloto colombo-estadounidense de Fórmula 2, se ha hecho sentir con fuerza al expresar su entusiasmo por la posibilidad de competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México. Según una entrevista concedida a EFE, Montoya señaló que la experiencia de dar unas vueltas a la pista mexicana le llenó de ilusión, calificando como "irresistible" la oportunidad de estar en ese circuito el próximo año, cuando coincidieran las competencias de Fórmula 1 y 2 en la capital mexicana del 29 al 31 de octubre de 2027.

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El joven piloto, hijo de Juan Pablo Montoya, leyenda del automovilismo colombiano, se encuentra en una etapa definitoria de su carrera. Vive sus últimos momentos con la escudería Prema Racing, la misma que le abrió las puertas de la Fórmula 2 en 2025, una categoría reconocida por ser un semillero encaminado a la Fórmula 1. Montoya manifestó admiración y cierta envidia hacia los pilotos de Fórmula 1 que han corrido en México, describiendo el circuito como "espectacular" y comprometiéndose, ante la oportunidad, a ofrecer un gran espectáculo al público mexicano.

De acuerdo con sus declaraciones, la Fórmula 2 destaca por la intensidad de sus pilotos, jóvenes dispuestos a arriesgar en su esfuerzo por llamar la atención de las escuderías de la máxima categoría. Montoya explicó que el nivel de la competencia es tan alto que, en ocasiones, las carreras pueden resultar incluso más entretenidas que las de Fórmula 1, dada la emoción y el arrojo de los conductores que buscan su lugar en el automovilismo élite. Resaltó que figuras como Andrea Antonelli, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell y Franco Colapinto transitaron por la Fórmula 2 antes de llegar a la principal categoría.

Además, Montoya puso en valor la presencia latinoamericana en la categoría, destacando a pilotos como Rafael Câmara, Emerson Fittipaldi Júnior, Noel León, Rafael Villagómez, Joshua Duerksen y Nico Varrone. En su mensaje enfatizó la importancia de la solidaridad entre los latinoamericanos que buscan abrirse paso en el automovilismo internacional y expresó su autocrítica sobre la necesidad de dar resultados, especialmente en un año que consideró complicado por los problemas en su escudería.

La próxima parada de la Fórmula 2 es el Gran Premio de Catar, en el Circuito Internacional de Lusail, del 27 al 29 de noviembre. De acuerdo con el anuncio de Bruno Michel, director general de la Fórmula 2 de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la llegada del serial a México es un paso lógico tras el éxito continuo del Gran Premio de México, celebrado de manera ininterrumpida desde 2015. Desde 2017, año de la primera temporada de la categoría tras la asociación entre la FIA y GP2 Series, 22 pilotos han llegado a la Fórmula 1, logrando 33 victorias y 150 podios.

La Fórmula 2 ha logrado consolidar una audiencia internacional, superando los 60 millones de espectadores en más de 170 países e incrementando su presencia en redes sociales con 3,5 millones de seguidores, cifras impulsadas por la emoción de sus carreras.

¿Por qué Sebastián Montoya considera especial correr en el Gran Premio de México de Fórmula 2?

Montoya ve como "irresistible" la oportunidad debido a la atmósfera única del Autódromo Hermanos Rodríguez y la relevancia del evento en Latinoamérica. En sus palabras, competir en ese circuito le causa ilusión y promete ofrecer un gran espectáculo, resaltando además la admiración por los pilotos de Fórmula 1 que también compiten allí.

¿Cómo ha evolucionado la Fórmula 2 como semillero de pilotos para la Fórmula 1 según cifras oficiales?

De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), desde 2017, 22 pilotos que participaron en la Fórmula 2 han logrado dar el salto a la Fórmula 1, obteniendo 33 victorias y 150 podios, lo que resalta el papel fundamental de esta categoría en el desarrollo de nuevos talentos para la máxima competición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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