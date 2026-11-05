Por: Gol Caracol

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David Ospina, uno de los nombres más representativos del fútbol colombiano, puso punto final a una carrera que abarcó más de tres décadas, marcando huella tanto en clubes prestigiosos alrededor del mundo como en la selección nacional. El guardameta hizo público su retiro a los 38 años, luego de convertirse en una figura emblemática para la selección de Colombia, sumando 131 partidos oficiales y consolidándose como uno de los futbolistas más experimentados en la historia del combinado tricolor, según información recogida por Noticias Caracol.

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Ospina, quien inició su formación como arquero en Atlético Nacional en 2005, rápidamente se consolidó como profesional y sumó los primeros títulos de su carrera en el club antioqueño. Según datos citados en el texto, se adjudicó así la Categoría Primera A en varias ocasiones (Apertura 2005, Apertura y Finalización 2007, y el Clausura 2024), a lo que añadió la Copa Colombia y la Superliga de Colombia en diferentes etapas de su trayectoria con Nacional.

El salto al fútbol europeo llevó a Ospina a equipos de talla internacional: primero, el Niza de Francia, más tarde el Arsenal F.C. de Inglaterra, donde se coronó campeón de la FA Cup y la Community Shield, trofeos tradicionales del fútbol británico. Posteriormente, en el S.S.C. Napoli de Italia, agregó a su palmarés la Copa Italia 2019-2020, lograda en una recordada tanda de penales ante la Juventus. Su paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita también le valió ganar el Campeonato de Clubes Árabes, título destacado fuera del continente europeo.

En el panorama de selecciones, Ospina debutó con Colombia en 2007 y acumuló participaciones en tres Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y fue alternativa en Norteamérica este año), integró cinco procesos eliminatorios y disputó cinco ediciones de la Copa América. También celebró logros con las categorías juveniles, colgándose la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos (sub-17) y los Juegos Centroamericanos y del Caribe (sub-21). Al anunciar su despedida mediante un video en Instagram, Ospina expresó: "Es difícil decir adiós" y agradeció a sus seguidores, familia y compañeros, enfatizando la singularidad del crecimiento en la posición de arquero. James Rodríguez, otra figura relevante del fútbol colombiano, lo catalogó como "el número 1" y reconoció su "trayectoria ejemplar".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales títulos y logros de David Ospina en su carrera futbolística?

David Ospina conquistó títulos de liga y copas tanto en Colombia como en Europa y Arabia Saudita. En Atlético Nacional fue campeón de la Categoría Primera A, la Copa Colombia y la Superliga. En Europa, ganó la FA Cup y la Community Shield con el Arsenal de Inglaterra, y la Copa Italia con el Napoli. Además, celebró el Campeonato de Clubes Árabes con el Al-Nassr. En selecciones menores, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos con Colombia.

¿Por qué David Ospina es considerado una figura histórica en la selección Colombia?

Ospina se destaca como arquero histórico por haber defendido la camiseta de Colombia en 131 partidos oficiales, cifra récord para el seleccionado nacional según Noticias Caracol. Su participación en tres Mundiales, cinco eliminatorias y cinco ediciones de la Copa América, junto con su liderazgo y continuidad en los procesos del equipo, lo convierten en una referencia ineludible del fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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