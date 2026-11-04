Queda la última fecha Fifa del año y la Selección Colombia tendrá dos compromisos frente a la Selección de Chile, juegos muy competitivos con los que Néstor Lorenzo espera seguir encontrando a su equipo base de cara a los próximos retos.

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(Ver también: Precio de las boletas para el partido de la Selección Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero)

Dichos compromisos serán el 13 y 17 de noviembre, respectivamente, en Cali y Santiago de Chile, pero el primero tendrá un sentido social importante porque lo que se reúna va para los afectados por el terremoto del 10 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

Ante esto, la Selección Chile presentó a su lista de convocados, demostrando que sigue en su proceso de renovación pensando en volver a ser competitivo a nivel continental.

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Convocatoria de Chile para los partidos vs. Colombia

Los llamados para los compromisos de la próxima fecha Fifa por parte de Chile son:

Lawrence Vigouroux – Swansea City.

– Swansea City. Brayan Cortés – Argentinos Juniors.

– Argentinos Juniors. Christian Bravo – Huachipato.

Defensas

Paulo Díaz – Atlanta United.

– Atlanta United. Benjamín Kuscevic – Toronto FC.

– Toronto FC. Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre.

– Inter de Porto Alegre. Iván Román – Colo-Colo.

– Colo-Colo. Jonathan Villagra – Colo-Colo.

– Colo-Colo. Felipe Faúndez – O’Higgins.

– O’Higgins. Gabriel Suazo – Sevilla.

– Sevilla. Diego Ulloa – Colo-Colo.

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría – León.

– León. Williams Alarcón – Boca Juniors.

– Boca Juniors. Felipe Loyola – Pisa.

– Pisa. Felipe Méndez – Colo-Colo.

– Colo-Colo. César Pérez – Defensa y Justicia.

– Defensa y Justicia. Vicente Pizarro – Rosario Central.

– Rosario Central. Agustín Arce – Universidad de Chile.

– Universidad de Chile. Nils Reichmuth – FC Thun.

Delanteros (8)

Lucas Cepeda – Elche.

– Elche. Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú.

– Dinamo Moscú. Clemente Montes – Universidad Católica.

– Universidad Católica. Darío Osorio – Crystal Palace.

– Crystal Palace. Emiliano Ramos – Everton.

– Everton. Ben Brereton – Sheffield United.

– Sheffield United. Gonzalo Tapia – Columbus Crew.

Los referentes del bicampeonato de Copa América ya no están, como Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, por lo que la principal figura es Ben Brereton, delantero del Sheffield United de la segunda división del fútbol de Inglaterra, y el defensa Paulo Díaz.

Nómina de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA ante Colombia 🇨🇴 👉📋 Los seleccionados por Nicolás Córdova para los compromisos del próximo viernes 13 y martes 17 de noviembre en Cali y Santiago respectivamente. https://t.co/DCGbtQmr1z — Selección Chilena (@LaRoja) November 4, 2026

(Ver también: No habrá despedida para James Rodríguez en Selección Colombia; juego en Cali no será para homenajes)

Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia

Por el lado de la Selección Colombia, se estima que salga entre el jueves y viernes, pues Néstor Lorenzo terminará de analizar sus opciones y ahí presentará los llamados para estos encuentros.

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