Una lesión que lo persiguió durante varios años terminó marcando el cierre de una de las carreras más destacadas del fútbol colombiano. David Ospina anunció este 3 de noviembre de 2026 su retiro del fútbol profesional, después de más de dos décadas como arquero de clubes internacionales y de la Selección Colombia.

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El guardameta compartió la noticia mediante un video en sus redes sociales, acompañado de un mensaje con el que agradeció por su trayectoria y dejó claro que afronta esta nueva etapa con optimismo.

“Al fútbol le digo ¡Gracias! No me doy por vencido... ¡Me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje! ¡Iré a donde me lleve la sonrisa!”, escribió Ospina.

La decisión llegó después de varios meses de incertidumbre por su estado físico. Uno de los episodios más complicados ocurrió en enero de 2023, cuando sufrió una fractura en el codo derecho durante un partido con el Al-Nassr de Arabia Saudita. La lesión requirió cirugía y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Incluso, el propio arquero llegó a contemplar la posibilidad de no volver a jugar.

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Sin embargo, Ospina consiguió regresar a la competencia y en 2024 volvió a Atlético Nacional, club donde comenzó su carrera profesional. Su segunda etapa con el equipo antioqueño le permitió recuperar protagonismo y continuar vinculado al fútbol colombiano.

El panorama volvió a complicarse en 2026. Después de terminar su ciclo con Nacional y hacer parte de la convocatoria de Colombia para el Mundial de ese año, el arquero llegó al Atlante de México con la intención de extender su carrera internacional.

Pero el problema en el codo reapareció durante los entrenamientos. El técnico Miguel Herrera explicó que el futbolista sintió nuevamente molestias y tuvo que detener su preparación para consultar al especialista que lo había operado. En agosto, el club anunció que su vinculación quedaba en pausa mientras avanzaba en su rehabilitación.

Ospina finalmente no alcanzó a debutar con el conjunto mexicano y, meses después, confirmó que no continuará como profesional.

Su despedida también marca el cierre de una etapa importante para la Selección Colombia. El antioqueño disputó 131 partidos con el combinado nacional desde su debut en 2009, cifra que lo convirtió en uno de los futbolistas con más apariciones en la historia del equipo.

Además, defendió el arco colombiano en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y también hizo parte de la convocatoria para la Copa del Mundo de 2026.

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