La grama de El Campín pasó su primera evaluación después del concierto de Ryan Castro, pero no salió completamente ilesa. Sencia, empresa encargada de la administración del estadio de Bogotá, entregó un reporte sobre las condiciones del terreno de juego y reconoció algunas afectaciones a pocos días del partido entre Millonarios y América de Cali.

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El concesionario descartó que existan daños generalizados en el césped tras el espectáculo ‘Awooween‘, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre. Sin embargo, la revisión inicial sí identificó marcas superficiales, sectores con decoloración y una mayor compactación de la superficie.

El reporte fue divulgado el domingo 1 de noviembre, en medio de los cuestionamientos por el uso del escenario deportivo para conciertos y otros espectáculos musicales. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia por el manejo de la grama y la programación de eventos en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La empresa explicó que el desmontaje de la infraestructura utilizada durante el concierto de Ryan Castro comenzó a las 3:00 de la mañana y terminó a las 4:00 de la tarde. En esa operación participaron más de 1.500 personas y el terreno de juego quedó completamente despejado en un periodo de 13 horas.

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Aunque Sencia aseguró que el césped tuvo un crecimiento favorable y que no hay afectaciones extendidas, también reconoció que algunas zonas perdieron su tonalidad natural. Estas marcas estarían relacionadas con la cobertura temporal instalada para el espectáculo y la reducción de la entrada de luz solar.

Otro de los puntos que llamó la atención en el informe fue la compactación del terreno, ocasionada por las cargas que soportó la cancha durante el evento. Esta condición puede dificultar la circulación del agua y el oxígeno hacia las raíces, por lo que requiere atención para mantener la calidad del césped.

Tres días para recuperar la cancha antes del partido

El tiempo apremia para Sencia, pues Millonarios recibirá al América de Cali el miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II.

El concesionario concentrará durante tres días los trabajos de recuperación, que incluyen riego controlado, aireación, peinado y corte de la grama, según las necesidades de cada sector.

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