Los fanáticos de la música regional mexicana en la capital colombiana deberán esperar un par de meses adicionales para reencontrarse con Los Tigres del Norte en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sencia, la entidad encargada de administrar el escenario deportivo y cultural, confirmó este miércoles 28 de octubre la reorganización total de las actividades programadas para el cierre de año, lo que obligó a mover la fecha inicial del espectáculo prevista para el sábado 7 de noviembre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión obedece a la necesidad de proteger el estado de la gramilla del estadio y garantizar las fechas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que ha sufrido variaciones acumuladas en el calendario deportivo durante la segunda mitad de la temporada. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad administradora, los reducidos tiempos entre partidos, sumados al montaje y desmontaje de las infraestructuras de los conciertos, ponían en riesgo la calidad del césped para la práctica del balompié profesional en la ciudad.

Tras mesas de trabajo y acuerdos entre los promotores del evento y Sencia, se determinó que la legendaria agrupación del género norteño se presentará finalmente el sábado 6 de febrero de 2027 en el mismo estadio de la capital. La organización aclaró que el ajuste operativo no corresponde bajo ninguna circunstancia a una cancelación definitiva, sino a un traslado de fecha para conciliar el uso deportivo y de entretenimiento del recinto.

En relación con las entradas comercializadas hasta el momento, Sencia precisó que los promotores del evento informarán en los próximos días las instrucciones correspondientes para la validez de los boletos comprados y los procedimientos habilitados para los usuarios a través de sus canales oficiales. Adicionalmente, el reajuste del escenario impactó a la fiesta del Megaland 2026, evento que fue reprogramado para el próximo 19 de noviembre en las instalaciones de Vive Claro.