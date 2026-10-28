Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invita a los ciudadanos al concierto ‘Ellas Cantan’, un evento musical que tendrá lugar el 25 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con entrada por boletería, según la información de la página oficial de Bogotá y de Idartes. Esta iniciativa busca generar un espacio reflexivo en el que la música se convierta en una herramienta para visibilizar la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, para celebrar y reconocer el aporte femenino a la diversidad y riqueza musical.

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‘Ellas Cantan’ estará protagonizado por tres destacadas artistas y agrupaciones colombianas: Flor de Lava, Lunalé y Pedrina. Cada una llega con propuestas que, desde diferentes estilos, resaltan la libertad creativa, la identidad latinoamericana y el entrecruce de sensibilidades. Flor de Lava está conformada por seis cantautoras e instrumentistas que abordan el pop latinoamericano como un medio de expresión de la libertad, la sororidad —apoyo y solidaridad entre mujeres— y la fuerza femenina. De acuerdo con Idartes, en 2024 la versión acústica de su sencillo ‘El velo se cayó’ logró viralización internacional y en 2025 Billboard Colombia las destacó como artistas promesa, consolidando una audiencia de más de 60 mil oyentes mensuales en varios países de América Latina y España.

Por su parte, Lunalé, cantante y compositora reconocida por fusionar el indie y el pop alternativo, propone una exploración sonora que incorpora sintetizadores, ritmos suaves y una mezcla de dulzura y sensualidad. Ha participado en eventos como el Bogotá Music Market (BOmm) y el Festival Estéreo Picnic 2025, además de colaborar con artistas reconocidos. Su tema ‘De Fuego’ ha estado vinculado a manifestaciones como el 25N y el 8M (Día Internacional de la Mujer), alineando su música con luchas sociales de las mujeres.

Pedrina, por último, regresa a Bogotá con su espectáculo ‘Salón Paraíso’, que celebra la memoria musical latinoamericana a través de géneros como la cumbia, el bolero y el pop alternativo. Después de vivir en Ciudad de México, la artista vuelve a la ciudad donde inició su carrera, integrando influencias mexicanas a sus raíces colombianas y repasando las canciones más representativas de su trayectoria, incluidas las de su más reciente álbum ‘Belleza Popular’.

Este evento, auspiciado por Idartes, se convierte en una cita relevante para reflexionar, emocionarse y asistir a la confluencia de tres miradas artísticas que amplifican las voces y el rol de las mujeres en la música latinoamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el concierto ‘Ellas Cantan’ en Bogotá?

El concierto ‘Ellas Cantan’ tendrá lugar el 25 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, un espacio emblemático de la capital. El evento requiere entrada con boletería, de acuerdo con Idartes y la página oficial de Bogotá.

¿Qué significa 25N, vinculado al concierto ‘Ellas Cantan’?

25N corresponde al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca reflexionar y tomar acciones para erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres. El concierto ‘Ellas Cantan’ se articula a esta conmemoración, utilizando la música como plataforma para sensibilizar sobre esta problemática.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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