Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) prepara un evento musical de gran significado que tendrá lugar el 25 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Se trata de Ellas Cantan, un concierto enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta iniciativa busca, por medio de la música, invitar a una reflexión colectiva sobre la urgencia de construir una sociedad libre de violencias hacia las mujeres, según información de la agenda cultural de Bogotá. Además, representa una plataforma para visibilizar y celebrar la creatividad y voces femeninas de la escena musical latinoamericana.

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El cartel está conformado por tres propuestas distintas que reflejan la diversidad musical y el compromiso artístico de sus protagonistas. Flor de Lava es un grupo integrado por seis cantautoras e instrumentistas de Colombia que fusionan sonidos del pop latinoamericano en canciones que transmiten libertad, rebeldía y hermandad femenina. De acuerdo con datos presentados por Idartes, en 2024 su sencillo acústico “El velo se cayó” alcanzó notoriedad digital y se hizo viral en diferentes lugares fuera del país. Billboard Colombia las señaló en 2025 como artistas promesa, y su primer álbum consolidó una audiencia superior a 60 mil oyentes mensuales en varios países de Latinoamérica y España.

Por su parte, Lunalé aporta una esencia de pop alternativo e indie, con una propuesta que explora sonidos como sintetizadores y boleros, mezclando melodías delicadas con ritmos cargados de dulzura y sensualidad. Reconocida por sus participaciones en eventos como el Bogotá Music Market (BOmm) y el Festival Estéreo Picnic 2025, Lunalé acumula más de siete millones de reproducciones digitales y cuenta con dos álbumes de estudio: La pena de estar sin ti (2019) y Algo hermoso termina (2023), ambos producidos por Julián Bernal. Su tema “De Fuego” ha estado ligado a importantes manifestaciones por los derechos de las mujeres.

La noche también contará con la presencia de Pedrina, cantante y compositora que regresa a Bogotá tras vivir dos años en Ciudad de México. Trae consigo Salón Paraíso, un espectáculo que recorre su carrera e incluye música de su álbum reciente Belleza Popular. Acompañada por banda en vivo, Pedrina enlaza géneros como la cumbia, el bolero, el corrido, el mariachi y el pop alternativo, resaltando la tradición musical latinoamericana. Su trayectoria está marcada por participaciones en festivales relevantes como Vive Latino y Rock al Parque.

Ellas Cantan muestra cómo la música puede abrir caminos para que las mujeres sean escuchadas y reconocidas, siendo un llamado al compromiso social y cultural para erradicar la violencia de género.

¿Dónde y cuándo es el concierto Ellas Cantan en Bogotá 2025?

El concierto Ellas Cantan está programado para el 25 de noviembre de 2025 a las 7:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, según información del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Quiénes son las artistas que se presentan en Ellas Cantan y cuál es su propuesta musical?

Ellas Cantan reúne a Flor de Lava, Lunalé y Pedrina. Flor de Lava ofrece fusión de pop latinoamericano con un enfoque en la libertad y la sororidad; Lunalé explora el indie y pop alternativo con matices de bolero y dulzura; y Pedrina incluye cumbia, bolero y otros géneros latinos conectando sus raíces colombianas y mexicanas. Todas, de acuerdo con Idartes, buscan ampliar la presencia y las historias femeninas en la música.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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