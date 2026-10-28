El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sacudió la agenda de seguridad nacional en la madrugada de este miércoles al anunciar que autorizó un ataque aéreo de alta trascendencia estratégica contra objetivos de valor militar, sumado al desarrollo de un nuevo despliegue en el marco de la política de mano dura de su administración.

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A través de una publicación oficial en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario entregó el balance preliminar de las acciones ejecutadas durante las últimas horas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, prometiendo entregar detalles ampliados a lo largo de la mañana:

“Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación BOSUR-KRATOS. En un rato, publicaré vídeo de la misma. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E)”, escribió el jefe de Estado.

El anuncio del ataque aéreo y la culminación de la denominada operación Bosur-Kratos se enmarcan en la doctrina de seguridad promovida por el Ejecutivo bajo el concepto de la “Patria Milagro”, orientada a la neutralización directa de estructuras criminales e interdicción de alto impacto en áreas urbanas y rurales del país.

Esta nueva ofensiva se suma a los recientes operativos territoriales comandados personalmente por el presidente De La Espriella. En días pasados, el mandatario lideró una gigantesca toma policial y militar en el centro de Bogotá que dejó un saldo de más de 170 personas capturadas y la desarticulación de varios núcleos dedicados al microtráfico y la extorsión. Asimismo, en las últimas horas encabezó un procedimiento nocturno en Medellín contra redes de trata de personas y explotación sexual, marcando una postura de confrontación frontal e inmediata contra los grupos al margen de la ley.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Defensa y la cúpula militar brinden la rueda de prensa oficial con la ubicación exacta de los bombardeos, la identificación del grupo armado impactado y los resultados consolidados de la operación Bosur-Kratos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.