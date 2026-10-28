Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En solo 82 días de gobierno, el Pacto Histórico ha impulsado dos mociones de censura dirigidas a integrantes clave del gabinete de Abelardo de la Espriella, según lo registrado. Aunque ninguna de estas mociones prosperó contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, ni contra el ministro de Vivienda, Andrés Beltrán, el hecho revela un ambiente político caracterizado por la intensa utilización de los mecanismos de control político en el Congreso. Este contexto señala una estrategia de la oposición, que ha usado tanto debates de control político como derechos de petición con el objetivo de hacer visibles críticas y preocupaciones respecto a la gestión gubernamental actual.

Sigue a PULZO en Discover

El Congreso se ha convertido en escenario de debates donde miembros del gabinete de De la Espriella han debido responder de manera recurrente a extensos cuestionarios enviados por los legisladores como parte de su función constitucional de vigilancia y control. Sin embargo, esta dinámica ha generado voces dentro de algunos ministerios, que han manifestado su inconformidad por lo que consideran una “magnitud, frecuencia y concentración” excesiva de los mecanismos de control político. Las críticas del gabinete señalan que estas prácticas pueden afectar el adecuado desarrollo de sus responsabilidades.

Este martes, el Ministerio de Agricultura publicó un comunicado advirtiendo sobre el “uso excesivo” de los instrumentos de control político por parte de la bancada del Pacto Histórico. Esta declaración marca la segunda ocasión en que miembros del gobierno se pronuncian de manera pública contra la forma en que se emplea el control político en el Congreso durante el actual periodo legislativo. Anteriormente, la primera crítica tuvo lugar en el contexto del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Mora, que se originó tras la muerte de menores en bombardeos del Ejército. Este episodio intensificó la discusión sobre la legitimidad y el alcance de la vigilancia parlamentaria, especialmente en situaciones de alto impacto social y político.

¿Cómo ha respondido el gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las mociones de censura?

De acuerdo con la información, ni la moción de censura elevada contra el ministro de Defensa ni la dirigida al ministro de Vivienda lograron avanzar. Sin embargo, la administración de De la Espriella ha manifestado su preocupación sobre el uso frecuente y concentrado del control político, señalando que puede interferir con las funciones normales de gobierno, según comunicados de varios ministerios y declaraciones oficiales.

¿Qué significa el control político en el Congreso y por qué causa debate en el gobierno actual?

El control político en el Congreso es la facultad que tienen los legisladores para vigilar y examinar la gestión de los funcionarios del Ejecutivo. Según lo mencionado en el texto, este mecanismo se ha utilizado de manera intensiva por parte de la oposición, provocando cuestionamientos desde el gobierno por la recurrencia de estas acciones. El debate en torno a su frecuencia y pertinencia refleja la tensión sobre los límites y alcances de la vigilancia parlamentaria en la actual administración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.